Россия сдает позиции по продажам в европейском рейтинге

В последний летний месяц Россия заняла второе место по автопродажам в Европе, но только благодаря сезонному падению объемов сбыта в странах ЕС. Осень поставила все на свои места, когда люди вернулись из отпусков к своим повседневным заботам.

Лидерскую позицию, как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциаций европейских автостроителей, заняла Великобритания, где в руки покупателей ушло 343 255 машин. Это на 1,3% больше прошлогодних показателей. На второй позиции — Германия с результатом в 244 622 авто и неплохой положительной динамикой в +22,2%. Такой рост объясняется провальными продажами в 2018 году, когда в силу вступили новые правила проверки авто на вредность выхлопа. Третью строку заняла Франция: там дилеры реализовали 173 444 «легковушки» (+16,6%). Если же учитывать в этом хит-параде и Россию, то она, повторимся, будет стоять четвертым пунктом (около 145 000 авто без учета легкой коммерческой техники).

Первую пятерку замыкает Италия (142 136 единиц, 13,4%), а за ней следует Испания (81 751 штука, 18,3%).