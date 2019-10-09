Самые продаваемые кроссоверы и внедорожники в России в сентябре

Фото: Hyundai
Вместе с падением общих автомобильных продаж в России, просел и сегмент кроссоверов и внедорожников. Так, в прошедшем месяце в руки покупателей ушло почти 60 000 «легковушек» класса SUV, что на 12% меньше прошлогодних показателей. Какие модели наши соотечественники раскупали в сентябре лучше остальных, выяснил портал «АвтоВзгляд».

На основе статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг самых ходовых «паркетников» и «вездеходов». На первом месте на протяжении уже долгое время остается Hyundai Creta. «Кореец» закрыл месяц с результатом в 6408 экземпляров и увеличением продаж на 9,6%. Вторая строчка закрепилась за внедорожником LADA 4x4: за «россиянина» рублем проголосовали 3218 покупателей (+0,9%). Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan, разлетевшийся тиражом в 3192 авто (+8,3%).

Четвертым и пятым пунктом следуют Renault Duster (3137 машин, −17%) и Nissan Qashqai (3111 единиц, +31,3%) соответственно. За ним в ТОП-10 по-порядку идут KIA Sportage (3063 автомобиля, +24,6%), Mitsubishi Outlander (2412 штук, +13%), Mazda CX-5 (2349 экземпляров, +24,2%), Skoda Kodiaq (2297 авто, +2,6%) и Nissan X-Trail (2290 кроссоверов, −4,5%).

Стоит отметить, что дорогостоящий Toyota Land Cruiser Prado хотя и не вошел в первую десятку наиболее продаваемых «паркетников» и «проходимцев», все же показал неплохой результат и занял 12-ю строку с показателем в 1851 автомобилей и положительной динамикой в 12,1%.

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9 октября 2019
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