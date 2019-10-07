Российский авторынок поднялся до прошлогоднего уровня, но прогнозы неутешительны

В январе 2019-го специалисты АЕБ предсказывали, что объем рынка дотянет до 1,87 млн. автомобилей. Но до конца года остались считанные месяцы, и сценарий поменялся. Теперь, если верить прогнозу, россияне купят 1,76 млн. машин.

– Здесь присутствует элемент неопределенности — возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, — уточнил Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение.

Наилучший результат в первый месяц осени, впрочем, как и раньше, показала LADA. За продукцию Волжского автозавода рублем проголосовало 31 516 россиян, подняв реализацию на 1% относительно прошлогодних показателей. Второе и третье места традиционно достались «корейцам» — KIA и Hyundai соответственно. Первый показал результат в 19 194 авто (+1%), а второй отдал в руки покупателей 16 050 экземпляров (0%). Четвертую строку занял Renault (13 326 единиц, +28%). Пятерку лидеров замыкает Volkswagen (9560 машин, +2%). Далее по порядку в ТОП-10 следуют Toyota (9403 штуки, −16%), Nissan (7417 автомобилей, −5%), Skoda (7341 машина, −6%), ГАЗ (6030 экземпляров, +33%) и Mercedes-Benz (3786 единиц, +16%).

– Ожидаемый с 1 января 2020 года рост ставок по утилизационному сбору сможет незначительно взбодрить авторынок, но влияние этого фактора будет несущественным, поскольку утильсбор касается только импортируемых иномарок, — считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян. — Не стоит ожидать каких-либо положительных тенденций на рынке с учетом сокращения программ господдержки и отсутствием планов их возобновления до конца 2019 года, а также отсутствием естественного роста рынка. По итогам года мы ожидаем сокращения емкости рынка на 2—3%. На результатах этого года скажутся все факторы, сопутствующие замедлению роста рынка: повышение НДС, сокращение доходов населения, ухудшение макроэкономической ситуации в стране и сокращение программ господдержки…