Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

«Живому» автомобилю сложный ремонт требуется не так часто, как плановое обслуживание. Поменять колодки или тормозную жидкость можно и «на земле». А вот с главной операцией любого ТО — заменой масла в ДВС — без ямы или эстакады не справиться. Но «удобства» есть далеко не в каждом гаражном кооперативе, да и сам гараж постепенно становится роскошью в крупных городах. Можно ли поменять масло в случае полного отсутствия подъемника или придется заплатить за услуги СТО? Спойлер: можно.
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала. Альтернатива неприглядна: самый дорогой узел в машине не пройдет и половины заявленного ресурса. Значит, нужно предельно упростить и удешевить операцию по замене масла.
Экономить на фильтрах и качестве «заменяемого» — все равно, что экономить на собственном здоровье. А вот стоимость работ можно снизить простым способом — сделать самому. Тусовка «на гараж» и близкое по духу общество — в качестве бонуса. Только вот добраться до сливной пробки у легкового автомобиля сможет только очень «спортивный» автовладелец. Абсолютное большинство нашего брата в столь узкую щель не протиснется никак. На помощь, как всегда, придет хитрость и смекалка, умноженные на многолетний опыт самостоятельного ремонта.
Дело в том, что старое, отработавшее свой срок моторное масло, можно «изъять» не только через пробку: масляный щуп есть в каждом двигателе, а ведет он в картер — поддон, а котором и «проживает» моторное масло, когда двигатель находится в состоянии покоя. Дело за малым: выкачать его оттуда.
Для этих целей отлично подойдет топливный насос от «Газели» или «Шнивы»: стоит недорого — от 700 рублей, легко найти подержанный, но еще рабочий вариант, да и распространенность детали — на зависть многим. Также потребуется шланг подходящего диаметра длиной около метра и немного знаний из области школьной физики: прибор нужно запитать от аккумулятора. Собираем импровизированный маслоотсос, погружаем одну часть шланга в картер через скважину масляного щупа, а другую — в пустую канистру. Можно начинать качать!
Кстати, этот подход позволит разобраться с еще одной важной дилеммой: в картере скапливается грязь, осадки и мусор, которые при обычной — традиционной — замене не убрать. С помощью импровизированного маслоотсоса всю взвесь из «хранилища» можно извлечь.
…Популярное ныне «выдавливание» масла не столь безопасно, как о нем говорят, а классическая замена требует определенного крупногабаритного оборудования — ямы или эстакады. Маслоотсос же не требует ничего, а инвестиции в инструмент принесут ощутимое облегчение для семейного бюджета уже на первом же ТО. Неплохой повод задуматься?