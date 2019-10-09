Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

«Живому» автомобилю сложный ремонт требуется не так часто, как плановое обслуживание. Поменять колодки или тормозную жидкость можно и «на земле». А вот с главной операцией любого ТО — заменой масла в ДВС — без ямы или эстакады не справиться. Но «удобства» есть далеко не в каждом гаражном кооперативе, да и сам гараж постепенно становится роскошью в крупных городах. Можно ли поменять масло в случае полного отсутствия подъемника или придется заплатить за услуги СТО? Спойлер: можно.

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала. Альтернатива неприглядна: самый дорогой узел в машине не пройдет и половины заявленного ресурса. Значит, нужно предельно упростить и удешевить операцию по замене масла.

Экономить на фильтрах и качестве «заменяемого» — все равно, что экономить на собственном здоровье. А вот стоимость работ можно снизить простым способом — сделать самому. Тусовка «на гараж» и близкое по духу общество — в качестве бонуса. Только вот добраться до сливной пробки у легкового автомобиля сможет только очень «спортивный» автовладелец. Абсолютное большинство нашего брата в столь узкую щель не протиснется никак. На помощь, как всегда, придет хитрость и смекалка, умноженные на многолетний опыт самостоятельного ремонта.