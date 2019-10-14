В России начнут собирать Mercedes-Benz Actros с автопилотом

На производственные линии частично беспилотные Mercedes-Benz Actros встанут либо в конце текущего года, либо в начале 2020-го. Среди беспилотных наворотов здесь имеется комплекс, умеющий определять траекторию движения, в том числе и повороты, а также замедлять или разгонять авто.

Классические зеркала заднего вида заменит целая система камер. Помимо улучшенного обзора, это решение позволит экономить топливо: отсутствие зеркал, как известно, улучшает аэродинамику. Еще автомобиль получит систему экстренного торможения.

Напомним, новый автозавод Daimler KAMAZ Rus запустили в конце мая. Тогда же стартовала серийная сборка совершенно новых тягачей КамАЗ K5. Предприятие рассчитано на производство 50 000 кабин в год.