В России начнут собирать Mercedes-Benz Actros с автопилотом

Фото: Mercedes-Benz
Немцы рассказали, что на совместном предприятии КамАЗа и Daimler в Набережных Челнах планируют собирать грузовики Mercedes-Benz Actros массой от 18 до 33 тонн, укомплектованные семью электронными комплексами, автоматизирующими движение автомобиля.

На производственные линии частично беспилотные Mercedes-Benz Actros встанут либо в конце текущего года, либо в начале 2020-го. Среди беспилотных наворотов здесь имеется комплекс, умеющий определять траекторию движения, в том числе и повороты, а также замедлять или разгонять авто.

Классические зеркала заднего вида заменит целая система камер. Помимо улучшенного обзора, это решение позволит экономить топливо: отсутствие зеркал, как известно, улучшает аэродинамику. Еще автомобиль получит систему экстренного торможения.

Напомним, новый автозавод Daimler KAMAZ Rus запустили в конце мая. Тогда же стартовала серийная сборка совершенно новых тягачей КамАЗ K5. Предприятие рассчитано на производство 50 000 кабин в год.

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14 октября 2019
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