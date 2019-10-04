Современную систему экстренного торможения в авто признали непригодной

Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, AAA) провела собственные тесты именно этого комплекса активной безопасности, потому что статистика смертельных аварий с участием пешеходов непрестанно растет из года в год. Сейчас в Соединенных Штатах на долю таких столкновений приходится 16% от всех ДТП.

Для проверки системы экстренного торможения эксперты смоделировали несколько самых частых сценариев, например, когда ребенок неожиданно выбегает перед авто, или когда перед поворачивающей направо машиной пешеход переходит дорогу.

Под суд попали системы четырех моделей текущего года — Toyota Camry, Honda Accord, Tesla Model 3 и Chevrolet Malibu. Как оказалось, лучше всего (но отнюдь не идеально) ассистенты срабатывали на скорости 30 км/ч в дневное время: электроника избегала 40% столкновений со взрослыми, когда автомобиль ехал по прямой, 11% — когда на дороге неожиданно появлялись дети, и никогда — при правом повороте. Ночью же помощники вовсе не успевали идентифицировать человека и затормозить.

Между тем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в июне Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел интересный соцопрос и выяснил, что водители автомобилей с самыми новыми системами активной безопасности слишком доверяют электронике, не имея реальных представлений о возможностях авто. Подробнее об этом вы можете прочесть здесь.