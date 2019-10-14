Как ГИБДД штрафует за езду прямо, без перестроений

На загородной многополосной магистрали в левой полосе любят «повисеть» водители всех возрастов и социальных групп. Кто-то едет в левой при свободных правых полосах потому, что тут асфальт более целый и ровный, не разбит перегруженными фурами. А кому-то просто лень каждый раз после обгона очередного тихохода возвращаться вправо.
ТОЛЬКО ДЛЯ ОБГОНА
Как бы то ни было, но ПДД требуют на всех дрогах, кроме двухполосных, не занимать левую полосу при свободной правой. Это требование, изложенное в п. 9.4 Правил, распространяется и на 10-полосную федеральную магистраль, и на небольшое шоссе районного масштаба, где для облегчения обгонов/опережений обустроены участки, в пределах которых в одну сторону идет две полосы, а в противоположную — одна. Его нарушение наказывается точно так же как и езда по обочине — по ст. 12.15 ч.1 КоАП — 1500 рублями штрафа.
А ВОТ И ПОВОРОТ
Еще один достаточно распространенный случай «еду прямо» — когда знаки движения по полосе показывают, что она предназначена исключительно для поворота налево или направо. Но — «мне же надо прямо», рассуждает любитель прямолинейного движения, «все равно за перекрестком полоса продолжается, я же никому не помешаю»…
И не меняя курса плюет на требования «стрелочек» на знаках и их аналоги, нарисованные на асфальте. С подобной «оптимизацией» на практике борются лишь камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, «штампуя» 500-рублевые штрафы по статье 12.16 часть 1 КоАП. Живые, из плоти и крови, дорожные полицейские, на столь мелкое нарушение традиционно закрывают глаза.
КОВАРНЫЙ РЕВЕРС
Третья ситуация из серии «еду, никого не трогаю» возникает, когда водитель следует прямо и в своем ряду, но в какой-то момент, не меняя его, въезжает на полосу, размеченную для реверсивного движения, когда над ней не горят огни — ни запрещающие, ни разрешающие. Некоторые водители искренне считают, что в таком случае вполне можно продолжать движение по полосе, превратившейся в «реверс» — это, по их понятиям, не противоречит ПДД.
То, что навстречу при этом может попасться точно такой-же «умник», любителям не включенных «реверсов», как правило, в голову не приходит. Именно по этой причине прямая и без перестроений езда по полосе реверсивного движения расценивается, как езда на запрещающий сигнал светофора и «стоит» 1000 рублей по 12.12 часть 1 КоАП. За повторный такой выезд положено уже лишение «прав» на 4—6 месяцев.