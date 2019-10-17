Вот так сюрприз: LADA Largus получил задние дисковые тормоза, новые мотор и подвеску

Безусловно, LADA Largus Karelia — интересная машина, ориентированная преимущественно для дальних поездок и экстремальных путешествий. Правда, сам АВТОВАЗ к ней никакого отношения не имеет.
«Карелия» — проект, инициированный небезызвестным автопутешественником Петром Груздевым, ранее отдававшим свое предпочтение продукции Горьковского завода.
Судя по всему, на сей раз председатель комиссии Федерации спортивного туризма Карелии решил устроить неслабую взбучку «Ладе», а содействие в этом ему оказали отечественные производители автомобильных компонентов. В их числе — «АТС», «Автопродукт», «Асоми Инжиниринг», Tubor и другие.
В итоге «Ларгус» обзавелся доработанной коробкой передач с повышенным до 4,1 передаточным числом главной пары, более мощными генератором, 122-сильным бензиновым движком, знакомым нам по LADA Vesta и XRAY, а также увеличенным до 220 мм клиренсом.
Еще из «плюшек»: дополнительное антикоррозийное покрытие кузова, а также впервые для Largus — задние дисковые тормозные механизмы и пневмоподвеска.
Что, уже побежала голодная слюна? Между тем, все эти навороты сильно утяжелят стоимость бюджетного автомобиля. А потому очередь за ним не выстроится, даже если интерес у народа и появится.
К тому же, для загородных грунтовок и вылазок на пикник вполне себе сгодится и обычный «Ларгус», а наличием бокса на крыше, радионавигационным комплексом и защитным пластиковым обвесом нашего брата отнюдь не удивить.
Между тем, авантюрный Петр Груздев планирует накатать на LADA Largus Karelia много тысяч километров, завершив путешествие по России длиною в год привалом на Чукотке.