Вот так сюрприз: LADA Largus получил задние дисковые тормоза, новые мотор и подвеску

Безусловно, LADA Largus Karelia — интересная машина, ориентированная преимущественно для дальних поездок и экстремальных путешествий. Правда, сам АВТОВАЗ к ней никакого отношения не имеет.

«Карелия» — проект, инициированный небезызвестным автопутешественником Петром Груздевым, ранее отдававшим свое предпочтение продукции Горьковского завода.

Судя по всему, на сей раз председатель комиссии Федерации спортивного туризма Карелии решил устроить неслабую взбучку «Ладе», а содействие в этом ему оказали отечественные производители автомобильных компонентов. В их числе — «АТС», «Автопродукт», «Асоми Инжиниринг», Tubor и другие.

В итоге «Ларгус» обзавелся доработанной коробкой передач с повышенным до 4,1 передаточным числом главной пары, более мощными генератором, 122-сильным бензиновым движком, знакомым нам по LADA Vesta и XRAY, а также увеличенным до 220 мм клиренсом.

Еще из «плюшек»: дополнительное антикоррозийное покрытие кузова, а также впервые для Largus — задние дисковые тормозные механизмы и пневмоподвеска.