Вот так сюрприз: LADA Largus получил задние дисковые тормоза, новые мотор и подвеску

Larguskarelia.ru
В Тольятти прошла презентация любопытного проекта на базе LADA Largus под названием Karelia. Речь идет об автомобиле, которому достались мощный 1,8-литровый двигатель, свежая трансмиссия и куча иных новшеств. Вот только вряд ли им обрадуются покупатели…

Безусловно, LADA Largus Karelia — интересная машина, ориентированная преимущественно для дальних поездок и экстремальных путешествий. Правда, сам АВТОВАЗ к ней никакого отношения не имеет.

«Карелия» — проект, инициированный небезызвестным автопутешественником Петром Груздевым, ранее отдававшим свое предпочтение продукции Горьковского завода.

Судя по всему, на сей раз председатель комиссии Федерации спортивного туризма Карелии решил устроить неслабую взбучку «Ладе», а содействие в этом ему оказали отечественные производители автомобильных компонентов. В их числе — «АТС», «Автопродукт», «Асоми Инжиниринг», Tubor и другие.

В итоге «Ларгус» обзавелся доработанной коробкой передач с повышенным до 4,1 передаточным числом главной пары, более мощными генератором, 122-сильным бензиновым движком, знакомым нам по LADA Vesta и XRAY, а также увеличенным до 220 мм клиренсом.

Еще из «плюшек»: дополнительное антикоррозийное покрытие кузова, а также впервые для Largus — задние дисковые тормозные механизмы и пневмоподвеска.

Что, уже побежала голодная слюна? Между тем, все эти навороты сильно утяжелят стоимость бюджетного автомобиля. А потому очередь за ним не выстроится, даже если интерес у народа и появится.

К тому же, для загородных грунтовок и вылазок на пикник вполне себе сгодится и обычный «Ларгус», а наличием бокса на крыше, радионавигационным комплексом и защитным пластиковым обвесом нашего брата отнюдь не удивить.

Между тем, авантюрный Петр Груздев планирует накатать на LADA Largus Karelia много тысяч километров, завершив путешествие по России длиною в год привалом на Чукотке.

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17 октября 2019
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