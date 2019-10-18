Ford Focus и другие самые продаваемые подержанные автомобили в Москве

Вторую строчку занял еще один «бюджетник» — Hyundai Solaris. «Кореец» завершил три квартала этого года с показателем в 4900 автомобилей. Тройку лидеров закрыл бестселлер чешского бренда — Skoda Octavia. За него рублем проголосовали 4500 жителей Первопрестольной.

Напомним, что «Октавиа» в этом году отмечает 60-летний юбилей. Самый первый экземпляр модели собрали на заводе в Млада-Болеславе в январе 1959 года. Спустя 12 лет авто покинуло рынок, но не ушло в небытие: в середине 90-х «чех» вернулся на конвейер.

Четвертое и пятое место досталось KIA Rio (4300 машин) и Toyota Camry (3400 штук) соответственно. С шестого по десятый пункт рейтинга автомобилей с пробегом в Белокаменной заняли по порядку: седан Volkswagen Polo (2900 единиц), Opel Astra (2700 экземпляров), премиальные Mercedes-Benz E-класса и BMW 3-Series (приблизительно по 2600 «легковушек») и KIA Ceed (2500 авто).