Toyota Camry обзавелась полным приводом

По сути Toyota Camry с полным приводом — это гибрид с 2,5-литровым «атмосферником» двумя электродвигателями. Второй, выдающий всего 7,2 л. с., установлен на заднюю ось и работает только на скорости до 10 км/ч. Он призван помочь при старте на скользком или каменистом дорожном покрытии. Суммарно такой силовой агрегат выдает до 218 «лошадей».

Бизнес-седан в новой версии с увеличенным на 10 мм дорожным просветом (до 155 мм), предназначен для домашнего рынка. Но нельзя исключать и того, что автомобиль позже докатится до дилеров США и Европы — туда, где продаются гибридные «Камри».

В России же Toyota Camry представлена только с классическими бензиновыми ДВС. Напомним, что на вооружении «четырехдверки» для наших соотечественников имеется пара «четверок» объемом 2 л и 2,5 л мощностью 110 и 133 л. с., работающие с шестиступенчатым «автоматом». Есть и 3,5-литровый V6 с отдачей в 183 силы. Более производительному мотору аккомпанирует восьмискоростная АКП.