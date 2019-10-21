Опубликованы первые официальные фото нового Hyundai Creta

На китайском рынке новый Hyundai Creta предлагается пока с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л. с., который работает в паре с шестидиапазонной «механикой» либо с бесступенчатым вариатором. Кроссоверы доступны только в переднеприводном исполнении.
Серийная версия ix25 практически в точности повторяет концепт, представленный на Шанхайском автосалоне в этом году. В сравнении с нынешней Hyundai Creta, новинка прибавила в длину и ширину по 10 мм, а колесная база увеличилась на 20 мм.
В следующем году эту модель ждут на индийском рынке, где она получит либо ту же 115-сильную «четверку», либо турбоагрегат объемом 1 л мощностью 120 л. с. Скорее всего, там будут доступны аналогичные коробки прередач.
Что касается России, то по предварительным данным новый Hyundai Creta доберется до нас не раньше 2021 года. А пока наши соотечественники с удовольствием раскупают текущий вариант корейской модели, которая с самого начала продаж занимает на нашем рынке верхние строчки рейтингов.