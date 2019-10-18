В каких случаях гаишник может изъять права на месте

До сентября 2013 года сотрудники ДПС могли изымать у граждан «права» и выписывать им временное удостоверение прямо на месте нарушения, а сейчас они это делать не уполномочены. При этом многие автовладельцы ошибочно считают, что закон по-прежнему позволяет полицейским изымать водительское удостоверение «здесь и сейчас» во всех случаях, когда Правилами дорожного движения предусмотрено отстранение гражданина от управления транспортным средством.
Напомним, что эта мера применяется, если речь идет о подозрении водителя в алкогольном или наркотическом опьянении, отказе от прохождения медицинского освидетельствования, превышении допустимой скорости более, чем на 60 км.ч, нарушении правил пересечения железнодорожного переезда, управлении транспортом с подложными номерными знаками и ряде других случаев.
Но не стоит путать процедуру отстранения от управления автомобилем и изъятие «прав». В первом случае составляется соответствующий протокол, и машина отправляется на штрафстоянку. Во втором все гораздо сложнее…
Водительское удостоверение остается на руках у нарушителя до суда, который выносит решение по конкретному случаю — лишать гражданина «прав» или нет.
В течение десяти дней автовладельца может обжаловать вынесенное решение в вышестоящей инстанции. При этом человек имеет право управлять машиной вплоть до ответного вердикта на поданную апелляцию. Но если вышестоящий суд оставит прежнее решение без изменения, то оно сразу же вступает в силу, и именно с этого момента начнет исчисляться срок лишения.
Водитель должен самостоятельно сдать удостоверение в ГИБДД в строго ограниченный срок: согласно п. 1 ст. 32.7 КоАП РФ, ему придется это сделать в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Если за трое суток нарушитель не сдаст «корочки» в полицию или не напишет заявление об их утере, то срок лишения прерывается до тех пор, пока документ не будет доставлен в местное отделение ГИБДД. Чем дольше с этим тянуть, тем позже окончится срок лишения.
А если бедолага в это время рискнет сеть за руль, то его привлекут к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ. В этом случае придется заплатить штраф в размере 30 000 рублей, а еще его могут арестовать на срок до пятнадцати суток..