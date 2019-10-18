В каких случаях гаишник может изъять права на месте

До сентября 2013 года сотрудники ДПС могли изымать у граждан «права» и выписывать им временное удостоверение прямо на месте нарушения, а сейчас они это делать не уполномочены. При этом многие автовладельцы ошибочно считают, что закон по-прежнему позволяет полицейским изымать водительское удостоверение «здесь и сейчас» во всех случаях, когда Правилами дорожного движения предусмотрено отстранение гражданина от управления транспортным средством.

Напомним, что эта мера применяется, если речь идет о подозрении водителя в алкогольном или наркотическом опьянении, отказе от прохождения медицинского освидетельствования, превышении допустимой скорости более, чем на 60 км.ч, нарушении правил пересечения железнодорожного переезда, управлении транспортом с подложными номерными знаками и ряде других случаев.

Но не стоит путать процедуру отстранения от управления автомобилем и изъятие «прав». В первом случае составляется соответствующий протокол, и машина отправляется на штрафстоянку. Во втором все гораздо сложнее…