Машины, которые разорят, даже не ломаясь

Выводы оказались неутешительными. Сильнее всех падают в цене электромобили. Такие популярные электрокары (кстати, в том числе, и в России) как Nissan Leaf и BMW i3 через 5 лет теряют 71% и 70,9% от своей первоначальной стоимости. В теории, должно быть по другому. Ведь электрокары не нуждаются в регулярном техобслуживании, да и пробеги у них меньше, чем у машин с традиционными моторами. Поэтому и цениться они должны выше. На деле, оказывается, что нет.

С премиальным сегментом дела обстоят не лучше. Люксовый седан Maserati Quattroporte через 5 лет теряет 72,2% стоимости, а BMW 7-й серии — 71,3%.

На этом фоне, 30-процентная потеря цены Jeep Wrangler Unlimited кажется, сущим пустяком. Представители японского автопрома теряют примерно столько же. Скажем, Toyota Tundra становится дешевле на 35,9%, а 4Runner на 36,5%.