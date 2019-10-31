В России наладили сборку KIA Soul по полному циклу

Кроме KIA Soul со сборочных линий полного цикла сходят еще две легковых модели: среднеразмерный кроссовер Sorento и седан Cerato третьего и четвертого поколений.

Напомним, продажи третьего KIA Soul для россиян стартовали в начале июня. В оснащении авто имеется 123-сильный мотор объемом 1,6 л, агрегатированный с шестиступенчатой МКП, либо с «автоматом» с аналогичным числом скоростей. Кроме того, в арсенале модели есть двухлитровый движок мощностью 150 л. с., сочетающийся лишь с АКП.

Soul в топовом варианте приводится в движение агрегатом с наддувом, развивающим до 200 «лошадей», в тандеме с семидиапазонным «роботом». Привод — без вариантов — только передний. В базе авто оценивается от 1 029 900 рублей. Кстати, россиянам до сих предложен дореформенный «Соул» с ценником от 1 006 900.