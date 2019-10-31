В России наладили сборку KIA Soul по полному циклу

Фото: KIA
На мультибрендовом калининградском автозаводе «Автотор» начали производить KIA Soul третьего поколения по полному циклу. Модель стала третьей по счету, чья сборка на предприятии проходит по этой технологии.

Кроме KIA Soul со сборочных линий полного цикла сходят еще две легковых модели: среднеразмерный кроссовер Sorento и седан Cerato третьего и четвертого поколений.

Напомним, продажи третьего KIA Soul для россиян стартовали в начале июня. В оснащении авто имеется 123-сильный мотор объемом 1,6 л, агрегатированный с шестиступенчатой МКП, либо с «автоматом» с аналогичным числом скоростей. Кроме того, в арсенале модели есть двухлитровый движок мощностью 150 л. с., сочетающийся лишь с АКП.

Soul в топовом варианте приводится в движение агрегатом с наддувом, развивающим до 200 «лошадей», в тандеме с семидиапазонным «роботом». Привод — без вариантов — только передний. В базе авто оценивается от 1 029 900 рублей. Кстати, россиянам до сих предложен дореформенный «Соул» с ценником от 1 006 900.

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31 октября 2019
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