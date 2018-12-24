Душа нараспашку: длительный тест-драйв KIA Soul

НЕМНОГО НОСТАЛЬГИИ

Мое первое знакомство с KIA Soul состоялось в замечательном городе Копенгагене — именно туда несколько лет назад прибыла команда ведущих автожурналистов России, оценивших необычный квадратичный дизайн автомобиля, явно навеянный конкурентами из Японии.

Да, в Стране восходящего солнца любят компактные, но вместительные машины (вспомним, к примеру, Nissan Cube и другие кей-кары), а максимальный полезный объем достигается, как известно, квадратными формами.

Вот и в KIA Soul, несмотря на довольно миниатюрные габариты, люди в салоне не чувствуют себя стесненно, да и ощущение клаустрофобии у них вряд ли возникнет. По крайней мере, четверо взрослых людей усядутся тут без проблем при условии, что пассажирам заднего ряда не придет в голову закидывать ноги на ноги, или ноги на головы передним седокам. А вот багажничек весьма скромный — 354 литра полезного объема хоть и не так уж плохо, но для дальней экспедиции все же маловато.