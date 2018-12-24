Душа нараспашку: длительный тест-драйв KIA Soul

Фото: Вячеслав Василенко
В солнечном Лос-Анджелесе корейцы показали новое поколение популярного хэтчбека KIA Soul, чей дизайн видоизменился весьма существенно. Но пока новинка до нас докатится, есть смысл присмотреться к дореформенной модели азиатского квадратика на колесах. И вот почему.
Алексей Гусев

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Да, пусть корейцы обычно и не затягивают запуск своих свежачков на российском рынке, определенно новый KIA Soul к нам приедет не раньше второго пришествия, когда доллар будет стоит так много рублей, что дешевле будет переехать за океан на ПМЖ. А пока этого не случилось, давайте оценим, какие козыри еще остались у ныне продаваемой у нас малолитражки помимо грядущей распродажи стока по ласкающим ценам.

Корейцам удалось найти некий компромисс в позиционировании этой модели — за рулем KIA Soul можно встретить, как девушку-студентку, так и модного современного хипстера, а иногда и обоих двух одновременно. Одним словом, «унисекс» да и только.

Фото: Вячеслав Василенко

НЕМНОГО НОСТАЛЬГИИ

Мое первое знакомство с KIA Soul состоялось в замечательном городе Копенгагене — именно туда несколько лет назад прибыла команда ведущих автожурналистов России, оценивших необычный квадратичный дизайн автомобиля, явно навеянный конкурентами из Японии.

Да, в Стране восходящего солнца любят компактные, но вместительные машины (вспомним, к примеру, Nissan Cube и другие кей-кары), а максимальный полезный объем достигается, как известно, квадратными формами.

Вот и в KIA Soul, несмотря на довольно миниатюрные габариты, люди в салоне не чувствуют себя стесненно, да и ощущение клаустрофобии у них вряд ли возникнет. По крайней мере, четверо взрослых людей усядутся тут без проблем при условии, что пассажирам заднего ряда не придет в голову закидывать ноги на ноги, или ноги на головы передним седокам. А вот багажничек весьма скромный — 354 литра полезного объема хоть и не так уж плохо, но для дальней экспедиции все же маловато.

Фото: Вячеслав Василенко

ДОРОГО-БОГАТО

Зато сам интерьер выполнен довольно стильно, передняя панель словно угрожающе нависает над водителем, но при этом не создает ощущения тяжести. Вероятно, из-за забавно поселившимся на торпедо динамикам стереосистемы, устремленным в небеса. Большой дисплей, прекрасно читающиеся приборы, USB и Bluetooth…, да чего тут только нет.

Автомобиль оборудован всеми благами цивилизации, включая обогрев рулевого колеса, крайне полезную вещь в нашем климате. Кстати, о самом рулевом колесе — для компактного городского автомобиля обод довольно плотный, хорошо ложится в руки, а само управление можно даже назвать остреньким по меркам класса.

А ЧТО ТЫ, ВЯЛАЯ?

Некогда Soul оставил в моем сознании не самые приятные ощущения из-за откровенно вялой динамики. Но иногда, чтобы сделать два шага вперед, нужно слегка отступить назад. Вот и корейцы решили пойти по старому-доброму проверенному пути, и оснастили обновленный Soul не модными нынче вариаторами, а классическим гидротрансформаторным «автоматом» о шести ступенях.

Да, коробка действительно шустрая, хотя в кикдауне она и огрызается повышенным звуком мотора. Ну а для поклонников совсем уж «олдскула» и любителей поработать левой ногой, в арсенале производителя из Кореи есть вечная, как планета Земля «механика».

Фото: Вячеслав Василенко

На нашем рынке KIA Soul предлагается с четырьмя вариантами двигателей. В их числе — 1,6-литровый агрегат с форсировкой от 124 до 132 л. с., мотор объемом 2 литра на 150 сил и топовый 1,6 Turbo о 204 «лошадях», превращающих малыша Soul в небольшой самолетик.

Надо сказать, что даже с самым маленьким «сердцем» под капотом, как в случае с нашим героем, «кореец» наваливает довольно бодро и весело. Если в двух словах: это то, что нужно для города с его рваным, как Drum’n’bass ритмом движения.

ХОРОШИЕ САПОГИ, НАДО БРАТЬ

Общеизвестна истина: на чем ездишь сам, на то и обращаешь внимание на дорогах. Так вот, за время теста мною была замечена масса KIA Soul самых разнообразных цветов и оттенков, в том числе и модные двухцветные варианты. Похоже, российские автолюбители распробовали это душевное блюдо, особенно учитывая тот факт, что в довольно сочной комплектации «Соул» обойдется немногим большое 1 000 000 рублей.

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24 декабря 2018
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