Душа нараспашку: длительный тест-драйв KIA Soul

НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Да, пусть корейцы обычно и не затягивают запуск своих свежачков на российском рынке, определенно новый KIA Soul к нам приедет не раньше второго пришествия, когда доллар будет стоит так много рублей, что дешевле будет переехать за океан на ПМЖ. А пока этого не случилось, давайте оценим, какие козыри еще остались у ныне продаваемой у нас малолитражки помимо грядущей распродажи стока по ласкающим ценам.
Корейцам удалось найти некий компромисс в позиционировании этой модели — за рулем KIA Soul можно встретить, как девушку-студентку, так и модного современного хипстера, а иногда и обоих двух одновременно. Одним словом, «унисекс» да и только.