Три простых и быстрых способа продлить жизнь «дворникам» стеклоочистителя

Когда водитель в какой-то момент осознает, что щетки не столько убирают грязь с лобового стекла, сколько размазывают ее по нему ровным слоем, это скорее всего означает, что наступила глубокая осень или началась зима. Дело в том, что почему-то именно с первым снегом на дорогах появляется дикое количество грязи, которая превращается в вездесущую слякоть.

В теплое время года уже не новые щетки успешно справлялись с чистой дождевой воде на стекле, а осенняя снежно-грязная слякоть оказывается им не по силам. Если по тем или иным причинам нет желания или возможности купить новые «дворники», всегда можно попытаться реанимировать свойства старых.

Перво-наперво имеет смысл вспомнить проверенный десятилетиями способ. Для этого берем чистую тряпицу, слегка смачиваем в тормозной жидкости и в течении пары минут втираем ее в резиновую часть щетки. По окончании процедуры сухой тряпочкой удаляем с нее остатки «тормозухи».

Для верности можно смыть следы последне горячей водой. Процедура позволяет с помощью подручных средств вернуть резиновой части очистителя эластичность, восстановив тем самым его способность удалять грязь со стекла.