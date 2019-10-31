Три простых и быстрых способа продлить жизнь «дворникам» стеклоочистителя

Когда водитель в какой-то момент осознает, что щетки не столько убирают грязь с лобового стекла, сколько размазывают ее по нему ровным слоем, это скорее всего означает, что наступила глубокая осень или началась зима. Дело в том, что почему-то именно с первым снегом на дорогах появляется дикое количество грязи, которая превращается в вездесущую слякоть.
В теплое время года уже не новые щетки успешно справлялись с чистой дождевой воде на стекле, а осенняя снежно-грязная слякоть оказывается им не по силам. Если по тем или иным причинам нет желания или возможности купить новые «дворники», всегда можно попытаться реанимировать свойства старых.
Перво-наперво имеет смысл вспомнить проверенный десятилетиями способ. Для этого берем чистую тряпицу, слегка смачиваем в тормозной жидкости и в течении пары минут втираем ее в резиновую часть щетки. По окончании процедуры сухой тряпочкой удаляем с нее остатки «тормозухи».
Для верности можно смыть следы последне горячей водой. Процедура позволяет с помощью подручных средств вернуть резиновой части очистителя эластичность, восстановив тем самым его способность удалять грязь со стекла.
Второй метод — не менее «дедовский», но при этом не менее эффективный. Для его применения нужна только вода и обычная пищевая соль. Ну, и что-то вроде кухонной плиты.
В идеале — демонтируем «резинки» со щеток, кладем их в воду и от души солим. Если лень, то можно и целиком дворники в воду запихнуть — при наличии подходящей емкости. А затем кипятим их в течении часов двух-трех. Можно сколько угодно смеяться над этим «рецептом хозяюшки», но факт остается фактом: резина очистителя от такой процедуры становится намного мягче и эластичнее.
Третий способ резко улучшить работу «дворников» основывается на том обстоятельстве, что со временем в самом поводке очистителя ослабла пружина. А у некоторых моделей дворников она изначально недостаточно «сильна». Как только температура на улице опускается ниже нуля эта особенность, чаще всего, проявляется в виде появления обширных зон плохой очистки на лобовом стекле.
Устранить такую проблему достаточно просто. Для этого совсем не обязательно приобретать новые «дворники». Достаточно купить новую пружинку для поводка стеклоочистителя, снять поводок и заменить в нем «уставший» узел на новый.