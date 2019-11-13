Опасно для жизни: в России отзывают три модели BMW для замены бракованных моторов

Немцы инициировали сервисное мероприятие для десяти BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, ушедших в руки покупателей с начала текущего года. После тщательных проверок специалисты обнаружили, что подшипниковая опора балансирного вала в движке может быть недостаточно прочной.

Из-за это происходит досрочный износ подшипников и, как следствие, выход двигателя из строя. Так что разработчики предупреждают: мотор может заглохнуть в любой момент, в том числе и во время движения. А в такой ситуации будет сложно избежать аварийной ситуации.

Представители марки в ближайшее время оповестят хозяев автомобилей с вероятным дефектом, пригласив на ремонт. Но можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв. Причем есть два способа: найти на сайте «Росстандарта» список с VIN бракованных машин.

Еще там же в разделе «Сервисы» можно воспользоваться интерактивным поиском. Если идентификационный номер совпал с одним из перечня или его в базе обнаружил поисковик, необходимо связаться в ближайшими «официалами» и записаться на прием.

Напомним, что последний раз в начале ноября под отзыв попали кроссоверы BMW Х3 и X4. Причина тоже довольно серьезная — неправильное крепление поворотных опор, что может привести к потере направляющей системы подвески колеса.