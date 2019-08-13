Все поломки и недостатки подержанного BMW 3-й серии

Обладать премиальным автомобилем всегда считалось престижным. Особенно таким, как BMW. Сегодня седан в кузове E90, который выпускали с 2005-го по 2012 год, можно купить чуть меньше, чем за 500 000 рублей. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, стоит ли это делать.
Виктор Васильев

Седан может похвастать широкой линейкой силовых агрегатов, но мы остановимся лишь на самых популярных. Так же заметим, что сейчас на «вторичке» есть не только седаны, но и универсалы, купе и даже кабриолеты. Так что выбор богат.

В 2008 году модель пережила рестайлинг. Обновили бампера, светотехнику и элементы салона. «Вылечили» и некоторые «болячки». Вот, на что надо обратить внимание при покупке подержанной «трешки».

Кузов

К лакокрасочному покрытию модели претензий не было. В отличие от современных машин, оно крепкое, и стойко переносит пескоструй. Ржавчина может указывать на кустарный кузовной ремонт, который когда-то провел прошлый владелец.

Двигатель

Самый распространенный мотор — бензиновый, объемом 2 л в вариантах мощности 129–156 л. с. и дизель такого же объема, развивающий — в зависимости от модификации — 177 или 184 сил.

Общая болезнь моторов — повышенный расход масла. До 2 л на 10 000 км пробега. Изношенный двигатель может потребовать и 1 л на 1000 км. Но это еще не все. Муфты изменяемых фаз газораспределения на обоих распредвалах живут не дольше 180 000 км, а изношенная цепь ГРМ может перескочить на несколько зубьев, и поршни погнут клапана. Важно, что растяжением цепи страдают, как бензиновые, так и дизельные моторы.

Двигатели боятся перегрева. Если не уследить, клапанная крышка теряет геометрию. А это «лечится» только заменой. Раз в 100 000 км замены может потребовать заклинившая дроссельная заслонка. Ее электромотор закоксовывается масляными отложениями.

А еще немецкие инженеры решили убрать у своих моторов масляный щуп, заменив его датчиком на поддоне картера. Этот датчик начинает сбоить и давать неверные показания примерно после 100 000 км. В итоге мотор испытывает масляное голодание, а владелец и понятия об этом не имеет. Итог в большинстве случаев фатальный — серьезный ремонт двигателя или вовсе его замена на контрактный мотор.

Коробки передач

Они надежны, причем как «механика», так и «автомат». Последний, производства ZF живет солидные 200 000 км. Масло предписано менять каждые 60 000 км. Если этого не делать, продукты износа быстро прикончат гидроблок. Но это уже на совести владельца, а не техники.

Подвеска

Ходовая часть особых проблем не доставляет. Амортизаторы меняют ближе к 100 000 км пробега. В задней подвеске приходится менять сайлент-блоки в верхних поперечных рычагах. Стойки и втулки стабилизатора передней оси потребуют замены каждые 40 000 км. Наконец, рулевая рейка начинает стучать к 80 000 км.

Электрика

Тут есть один неприятный момент. От аккумулятора, расположенного в багажнике, отходят два провода, которые и могут стать причинами неприятностей. Соединение одного из проводов находится рядом с аркой заднего правого колеса. Сюда попадает очень много грязи и со временем разъем начинает гнить. В результате отказывает одно из реле, и двигатель переходит в аварийный режим.

Второй провод подключен к блоку предохранителей. Это соединение со временем оплавляется. В итоге, в один из дней подойдя к машине, вы не сможете открыть ее с брелока. Чтобы победить неисправность, придется поменять блок предохранителей вместе с плюсовым проводом.

Итог

«Трешку» BMW можно считать надежным автомобилем, но и серьезных проблем в ней немало. Так что сначала нужно изучить сервисную историю машины, прежде чем принимать решение о покупке. Да и юридическую чистоту тоже. Дело в том, что много «коней» попадало к нам через Белоруссию, а «скрутить» пробег у него намного легче, чем, скажем, в Audi или Mercedes-Benz тех же годов выпуска.

Более того: мошенники основательно подходили к тому, чтобы машина была, как новая. Скажем, меняли блоки управления. Так что понять, сколько автомобиль реально пробежал под час просто невозможно.

седан, дешевые машины, бюджетные авто
13 августа 2019
315