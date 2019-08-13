Все поломки и недостатки подержанного BMW 3-й серии

Коробки передач

Они надежны, причем как «механика», так и «автомат». Последний, производства ZF живет солидные 200 000 км. Масло предписано менять каждые 60 000 км. Если этого не делать, продукты износа быстро прикончат гидроблок. Но это уже на совести владельца, а не техники.

Подвеска

Ходовая часть особых проблем не доставляет. Амортизаторы меняют ближе к 100 000 км пробега. В задней подвеске приходится менять сайлент-блоки в верхних поперечных рычагах. Стойки и втулки стабилизатора передней оси потребуют замены каждые 40 000 км. Наконец, рулевая рейка начинает стучать к 80 000 км.

Электрика

Тут есть один неприятный момент. От аккумулятора, расположенного в багажнике, отходят два провода, которые и могут стать причинами неприятностей. Соединение одного из проводов находится рядом с аркой заднего правого колеса. Сюда попадает очень много грязи и со временем разъем начинает гнить. В результате отказывает одно из реле, и двигатель переходит в аварийный режим.

Второй провод подключен к блоку предохранителей. Это соединение со временем оплавляется. В итоге, в один из дней подойдя к машине, вы не сможете открыть ее с брелока. Чтобы победить неисправность, придется поменять блок предохранителей вместе с плюсовым проводом.

Итог

«Трешку» BMW можно считать надежным автомобилем, но и серьезных проблем в ней немало. Так что сначала нужно изучить сервисную историю машины, прежде чем принимать решение о покупке. Да и юридическую чистоту тоже. Дело в том, что много «коней» попадало к нам через Белоруссию, а «скрутить» пробег у него намного легче, чем, скажем, в Audi или Mercedes-Benz тех же годов выпуска.

Более того: мошенники основательно подходили к тому, чтобы машина была, как новая. Скажем, меняли блоки управления. Так что понять, сколько автомобиль реально пробежал под час просто невозможно.