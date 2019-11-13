Как в СССР боролись с ржавчиной на авто, и почему такой «антикор» актуален и сегодня

Желтые разводы на дверях и порогах, чудные подтеки вокруг капота и, конечно же, крышка багажника. Знатоки «умудрялись» еще и стекла «обвести» по кругу. Запах, к слову, тоже присутствовал. Своими руками советский человек гробил внешний вид драгоценного в прямом смысле слова авто. Но делал это ради благой цели: сохранить машину на долгие годы от страшного и неумолимого недуга. От коррозии.
На разработку действенного средства от ржавчины бросились сразу три научно-исследовательских института: ВНИИ НП, ЛИТБЫТХИМ и ИФХ АН СССР. Не обошлось и без советской моды на аббревиатуры: институты располагались в Москве и Вильнюсе, так что название для нового «противоядия» придумали, просто сложив буквы из имен двух столиц воедино. Получилось «Мовиль».
Состав был воистину «гремучий»: моторное масло, олифа, специальные загустители, чтобы средство «держалось» и растворитель — ацетон или керосин — чтобы проще было наносить. По задумке разработчиков, такая смесь должна была заполнять не только все полости, но и трещины в краске, предупреждая коррозию и создавая защитный влагоотталкивающий слой. «Мовиль» можно наносить и на чистый металл, и на покрашенные поверхности без вреда для ЛКП, ведь он совместим со всеми видами краски и лака.
Звучало впечатляюще, запчасти были редкостью, а черный рынок диктовал по-настоящему черные цены, так что абсолютное большинство счастливых автовладельцев отправились в хозяйственные магазины за новым препаратом. Появился и новый сервис в зарождающихся частных мастерских: обработка днища и полостей «мовилем». Удивительного в этом мало: чтобы тщательно покрыть все необходимые элементы кузова авто антикором, нужно было здорово вспотеть и измазаться. Далеко не все жаждали делать эту работу своими руками.
Перед нанесением чудо-средства, машину следует тщательно помыть, включая днище и арки, высушить, и убрать рыхлую «ржу», если таковая уже появилась. Прежде, чем браться за «мовиль», руководство по применению советует обезжирить поверхность. Интересно, как это сделать со скрытыми полостями, например, порогами? Кстати, были и другие требования: например, операцию следовало проводить при температуре 20 градусов и повторять трижды. В таком случае, срок полного высыхания не превышал двух часов.
Работало это, как вы понимаете, достаточно избирательно. На жаре «мовиль» стекал с защищаемых поверхностей и трескался, а в образовавшиеся поры попадала вода и вызывала все ту же коррозию. Многие «специалисты», в силу сложности и трудоемкости, халтурили. Для действенной защиты требовалось регулярно операцию повторять.
Конечно, со временем составы значительно изменились, появились новые компоненты, а качество обслуживания ощутимо выросло, но чуда так и не произошло. На дворе во всю пыхтит XXI век, а действенного средства от ржавчины так до сих пор и не придумали. Мы научили автомобили ехать на батарейках полтысячи верст, железо — летать и плавать, а победить
«рыжую чуму» полностью так и не смогли. Чем только не покрывали, какие только сложные устройства и причудливые методики не применяли: коррозия появляется вновь, не через год — так через три. Остановить ее невозможно. Можно только притормозить процесс. Поэтому «мовиль» до сих пор в почете.