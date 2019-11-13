Как в СССР боролись с ржавчиной на авто, и почему такой «антикор» актуален и сегодня

Желтые разводы на дверях и порогах, чудные подтеки вокруг капота и, конечно же, крышка багажника. Знатоки «умудрялись» еще и стекла «обвести» по кругу. Запах, к слову, тоже присутствовал. Своими руками советский человек гробил внешний вид драгоценного в прямом смысле слова авто. Но делал это ради благой цели: сохранить машину на долгие годы от страшного и неумолимого недуга. От коррозии.

На разработку действенного средства от ржавчины бросились сразу три научно-исследовательских института: ВНИИ НП, ЛИТБЫТХИМ и ИФХ АН СССР. Не обошлось и без советской моды на аббревиатуры: институты располагались в Москве и Вильнюсе, так что название для нового «противоядия» придумали, просто сложив буквы из имен двух столиц воедино. Получилось «Мовиль».

Состав был воистину «гремучий»: моторное масло, олифа, специальные загустители, чтобы средство «держалось» и растворитель — ацетон или керосин — чтобы проще было наносить. По задумке разработчиков, такая смесь должна была заполнять не только все полости, но и трещины в краске, предупреждая коррозию и создавая защитный влагоотталкивающий слой. «Мовиль» можно наносить и на чистый металл, и на покрашенные поверхности без вреда для ЛКП, ведь он совместим со всеми видами краски и лака.