В России будут продавать Mercedes-Benz CLA еще в двух версиях

«Горячий» Mercedes-AMG CLA 35, дебютировавший прошедшей весной, приводится в движение 306-сильной «четверкой» с наддувом объемом 2 л (400 Нм максимального крутящего момента). Мотор выступает в тандеме с семискоростным «роботом» с парой сцеплений и полным приводом. До 100 км/ч «зажигалка» разгоняется за 4,9 с, а ее скорость ограничена 250 км/ч.
Четырехдверный Mercedes-AMG CLA 35 предложен нашим соотечественникам лишь в «Особой серии» с креслами, обитыми прочным кожзамом, c двумя экранами диаметром 10 дюймов в качестве «приборки» и монитора «мультимедийки», а также с климат-контролем и водительским сиденьем с электроприводом. Все это богатство обойдется в 3 600 000 рублей.
«Сарай» Mercedes-Benz CLA Shooting Brake привезут к нам тоже в единственной модификации с индексом 200. Под капотом такого премиального универсала прячется 1,3-литровый турбированный движок мощностью 150 л. с., работающий с той же роботизированной коробкой передач и передним приводом. Автомобиль отличается 505-литровым багажником. Прайс — от 2 580 000 рублей.
Напомним, в июне «даймлеровские» разработчики представили новый мотор — самую мощную в мире серийную «четверку». Уникальный агрегат предназначен для Mercedes-AMG A 45, CLA 45 и «паркетника» GLB 45. Двухлитровый движок развивает до 421 «лошадей» и 500 Нм крутящего момента.