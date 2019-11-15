В России будут продавать Mercedes-Benz CLA еще в двух версиях

«Горячий» Mercedes-AMG CLA 35, дебютировавший прошедшей весной, приводится в движение 306-сильной «четверкой» с наддувом объемом 2 л (400 Нм максимального крутящего момента). Мотор выступает в тандеме с семискоростным «роботом» с парой сцеплений и полным приводом. До 100 км/ч «зажигалка» разгоняется за 4,9 с, а ее скорость ограничена 250 км/ч.

Четырехдверный Mercedes-AMG CLA 35 предложен нашим соотечественникам лишь в «Особой серии» с креслами, обитыми прочным кожзамом, c двумя экранами диаметром 10 дюймов в качестве «приборки» и монитора «мультимедийки», а также с климат-контролем и водительским сиденьем с электроприводом. Все это богатство обойдется в 3 600 000 рублей.