Пять самых дешевых и мощных бюджетных авто гольф-класса на российском рынке

Все участники нашего рейтинга оказались представителями гольф-класса в ценовой категории до 1 300 000 рублей. Как правило, за эти деньги доступны автомобили далеко не в самых бедных комплектациях. А что касается «национальности», то здесь все так же просто, как во всем бюджетном сегменте российского авторынка: два «корейца», два «француза» и один «чех».
Увы, ни один седан или хетчбэк российского автопрома пока не может похвастаться мотором мощностью в 150 лошадиных сил. До этого показателя не дотягивает даже спортивная версия LADA Vesta, заряженная 145-сильным мотором.
KIA Cerato
Самый доступный вариант — не так давно сменивший поколение, KIA Cerato стоимостью 1 204 900 рублей. Речь идет о версии Comfort с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом».
Корейский седан разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунд, при этом расход топлива в смешанном режиме составляет 7,4 л на сто верст. Самая дорогостоящая комплектация с этим мотором GT Line Plus предлагается за 1 469 900 рублей
Skoda Octavia
На второй позиции по ценовой категории разместился популярный чешский лифтбэк Skoda Octavia, которого в скором времени ожидает очередная смена поколений. В комплектации Active c 1,4-литровым турбомтором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач автомобиль обойдется в 1 206 000 рублей.
До 100 км/ч «чех» разгоняется всего за 8,1 секунды, а в смешанном режиме готов расходовать 5,4 л на «сотню».
Hyundai Elantra
Еще один представитель корейского автопрома с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с. обойдется в 1 235 000 рублей. За эти деньги предлагается седан Hyundai Elantra в комплектации Active с шестиступечатой механической коробкой передач.
Разгон до 100 км/ч такой версии составляет 8,8 секунды, а в смешанном цикле автомобиль потребляет 7 литров бензина на сто километров. Аналогичный вариант с «автоматом» обойдется в 1 270 000 рублей.
Citroёn C4
Французский седан Citroёn C4 в комплектации Feel Edition доступен за 1 251 000 «деревянных». Речь идет об автомобиле, заряженном 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
«Француз» с таким арсеналом разгоняется до сотни за 8,1 секунды, а на сто верст в среднем режиме ему потребуется 6,5 л горючего. Самый дорогостоящий вариант Citroёn C4 Shine Ultimate, оснащенный 150-сильным двигателем, продается за 1 436 000 рублей.
Peugeot 408
Еще один представитель французского автопрома является родственником Citroёn C4 с общей агрегативной базой. Peugeot 408 в топовой комплектации Allure оснащен тем же тандемом из 1,6-литрового мотора мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробки передач.
Предлагается такая версия за 1 277 000 рублей. Разгон до «сотни» составляет все те же 8,1 секунды, а расход топлива в смешанном режиме равен 6,7 л на сто километров.