Пять самых дешевых и мощных бюджетных авто гольф-класса на российском рынке

Все участники нашего рейтинга оказались представителями гольф-класса в ценовой категории до 1 300 000 рублей. Как правило, за эти деньги доступны автомобили далеко не в самых бедных комплектациях. А что касается «национальности», то здесь все так же просто, как во всем бюджетном сегменте российского авторынка: два «корейца», два «француза» и один «чех».

Увы, ни один седан или хетчбэк российского автопрома пока не может похвастаться мотором мощностью в 150 лошадиных сил. До этого показателя не дотягивает даже спортивная версия LADA Vesta, заряженная 145-сильным мотором.