Пять самых дешевых и мощных бюджетных авто гольф-класса на российском рынке

Фото KIA
Не секрет, что каждая лошадь под капотом стоит денег. И чем мощнее автомобиль, тем он дороже. Самый многочисленный табун в моторах бюджетных легковушек насчитывает 150 лошадиных сил. Именно на такую максимальную мощность могут рассчитывать покупатели этого сегмента. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых доступных вариантов.

Все участники нашего рейтинга оказались представителями гольф-класса в ценовой категории до 1 300 000 рублей. Как правило, за эти деньги доступны автомобили далеко не в самых бедных комплектациях. А что касается «национальности», то здесь все так же просто, как во всем бюджетном сегменте российского авторынка: два «корейца», два «француза» и один «чех».

Увы, ни один седан или хетчбэк российского автопрома пока не может похвастаться мотором мощностью в 150 лошадиных сил. До этого показателя не дотягивает даже спортивная версия LADA Vesta, заряженная 145-сильным мотором.

KIA Cerato

Самый доступный вариант — не так давно сменивший поколение, KIA Cerato стоимостью 1 204 900 рублей. Речь идет о версии Comfort с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом».

Корейский седан разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунд, при этом расход топлива в смешанном режиме составляет 7,4 л на сто верст. Самая дорогостоящая комплектация с этим мотором GT Line Plus предлагается за 1 469 900 рублей

Skoda Octavia

На второй позиции по ценовой категории разместился популярный чешский лифтбэк Skoda Octavia, которого в скором времени ожидает очередная смена поколений. В комплектации Active c 1,4-литровым турбомтором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач автомобиль обойдется в 1 206 000 рублей.

До 100 км/ч «чех» разгоняется всего за 8,1 секунды, а в смешанном режиме готов расходовать 5,4 л на «сотню».

Hyundai Elantra

Еще один представитель корейского автопрома с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с. обойдется в 1 235 000 рублей. За эти деньги предлагается седан Hyundai Elantra в комплектации Active с шестиступечатой механической коробкой передач.

Разгон до 100 км/ч такой версии составляет 8,8 секунды, а в смешанном цикле автомобиль потребляет 7 литров бензина на сто километров. Аналогичный вариант с «автоматом» обойдется в 1 270 000 рублей.

Citroёn C4

Французский седан Citroёn C4 в комплектации Feel Edition доступен за 1 251 000 «деревянных». Речь идет об автомобиле, заряженном 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

«Француз» с таким арсеналом разгоняется до сотни за 8,1 секунды, а на сто верст в среднем режиме ему потребуется 6,5 л горючего. Самый дорогостоящий вариант Citroёn C4 Shine Ultimate, оснащенный 150-сильным двигателем, продается за 1 436 000 рублей.

Peugeot 408

Еще один представитель французского автопрома является родственником Citroёn C4 с общей агрегативной базой. Peugeot 408 в топовой комплектации Allure оснащен тем же тандемом из 1,6-литрового мотора мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробки передач.

Предлагается такая версия за 1 277 000 рублей. Разгон до «сотни» составляет все те же 8,1 секунды, а расход топлива в смешанном режиме равен 6,7 л на сто километров.

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15 ноября 2019
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