Названа дата премьеры роскошного кроссовера Mercedes-Maybach

Новый Mercedes-Maybach GLS, чьи шпионские фото довольно часто «всплывали» в Сети, приедет на автосалон в Гуанчжоу. Его показ состоится 21 ноября. Такая информация попала в руки заокеанского издания Motor1.

Напомним, что производство кроссовера, чей предварительный ценник — около 200 000 долларов (чуть больше 12 800 000 рублей по актуальному курсу), наладят на американском заводе бренда в штате Алабама. Так что новинка станет самым дорогим авто, собираемым в США.

По некоторым данным, «даймлеровский» оппонент Aston Martin DBX, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus будет предложен с четырехлитровым V8 с двойным наддувом. Не стоит исключать и V12 объемом 6 л.

«Паркетник» с шильдом Maybach будет сильно отличаться от GLS третьего поколения, из которого и построили новинку. Авто козырнет иными радиаторной решеткой, пластиковым обвесом и колесными дисками. В салоне же ожидается максимум комфорта, технологий и блеска. Первыми автомобиль у дилеров увидят состоятельные покупатели КНР, Северной Америки и России.