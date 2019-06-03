В российские шоу-румы приехал новый Mercedes-Benz CLA Coupe

Заказы на новый Mercedes-Benz CLA Coupe с ценником, стартующим от 2 500 000 рублей, открыли еще марте. Компактный «немец» CLA 200 Sport оснащен весьма экономичной 163-сильной «четверкой» объемом 1,3 л и семискоростным «роботом», распределяющим тягу между передними колесам. Расход топлива такого мотора — 5,5 л в смешанном цикле.

Mercedes CLA в комплектации 250 4MATIC Sport позволяет взглянуть на модель с иной стороны: здесь под капотом притаился резвый двухлитровый движок мощностью 224 л. с., агрегатированный с той же роботизированной коробкой передач и фирменной системой полного привода.

Напомним, CLA свежей генерации щеголяет доработанным мультимедийным комплексом MBUX (Mercedes-Benz User Experience), дебютировавшим, к слову сказать, вместе со стильной «четырехдверкой» в Лос-Анджелесе. Навороченной системой можно управлять жестами, не прикасаясь к экрану, и голосовыми командами, к примеру, одним взмахом руки можно включить подсветку или массажную функцию кресла.