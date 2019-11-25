Первый видеообзор Hyundai Creta нового поколения для России

Для начала, пожалуй, нужно сказать, что самый продаваемый в России кроссовер, пережив поколение, приедет к нам в начале 2021 года. Причем для бюджетного позиционирования, автомобиль снаряжен весьма и весьма неплохо. В частности, свежая «Крета» козыряет виртуальным кокпитом, огромным «тачевым» планшетом мультимедийной системы с голосовым управлением и функцией «отражения» смартфонов, а также умным круиз-контролем, солидным букетом вспомогательных ассистентов и прочими радостями существования.

Да, от недорогой машины прямо-таки веет премиальностью. Что ж, могут себе позволить подобные шалости ребята из Страны утренней свежести.