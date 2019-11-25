Первый видеообзор Hyundai Creta нового поколения для России

Для начала, пожалуй, нужно сказать, что самый продаваемый в России кроссовер, пережив поколение, приедет к нам в начале 2021 года. Причем для бюджетного позиционирования, автомобиль снаряжен весьма и весьма неплохо. В частности, свежая «Крета» козыряет виртуальным кокпитом, огромным «тачевым» планшетом мультимедийной системы с голосовым управлением и функцией «отражения» смартфонов, а также умным круиз-контролем, солидным букетом вспомогательных ассистентов и прочими радостями существования.
Да, от недорогой машины прямо-таки веет премиальностью. Что ж, могут себе позволить подобные шалости ребята из Страны утренней свежести.
А вот экстерьер понравится явно не всем. Нельзя не признать, что стиль новой Hyundai Creta действительно спорный. Мы бы даже сказали, очень!
Впрочем, на резких и бескомпромиссных решениях с дизайном сегодня «хайпят» едва ли не все современные автостроители. Давайте вспомним Nissan Juke, Citroёn C3 Aircross, в конце-концов, Toyota C-HR. Поэтому чем черт не шутит — авось и «зайдет»!
Силовая линейка заметно выросшего в габаритах кроссовера пополнилась атмосферником о 115 «лошадях» и 140-сильным турбомотором. Коробки передач — механическая «шестиступка», вариатор и преселектив с парой сцеплений. Правда, совсем не факт, что Hyundai Creta докатится до России именно с этими агрегатами.
Напомним, что сейчас у нас представлен автомобиль с движками мощностью 121, 123 и 149 лошадиных сил. Привод — на выбор — передний или полный. Но совершенно точно, что в ходе адаптации для российского рынка «Крета» обзаведется так называемыми зимними опциями и перенастроенной для суровых условий эксплуатации подвеской.
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