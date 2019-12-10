Новые подробности о LADA Granta следующего поколения

Фото: LADA
О том, что работа над LADA Granta нового поколения началась, заговорили еще в 2017 году. И вот, спустя два года, появились свежие подробности о перспективах самого продаваемого автомобиля в России, о которых расскажет портал «АвтоВзгляд».

В частности, стало известно, что над LADA Granta следующей генерации сейчас трудятся художники, разрабатывая ее внешний вид. Уже имеется предварительная 3D-модель, как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на закрытые источники.

Увы, но никакой конкретики по дизайну новой «Гранты» пока нет. Зато известно, что авто возведут на платформе B0 Альянса Renault-Nissan. На это же «тележке», к слову, построены французский Logan, а также отечественные LADA XRAY и Largus.

Как уже уточнял ранее портал «АвтоВзгляд», сборку новинки наладят в 2021 году. Сейчас завод занимается закупкой нового оборудования, а в помощь российским инженерам приставлены специалисты из Франции и Румынии.

Между тем, LADA 4x4, остающаяся практически неизменной на протяжении 40 лет, тоже планирует смену поколения. Для создания нового внедорожника также воспользуются «реношной» архитектурой. Премьеру стоит ждать не раньше 2021—2022 года.

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10 декабря 2019
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