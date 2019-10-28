У LADA XRAY появится новая комплектация

Хетчбэк LADA XRAY, скажем прямо, не самый популярный автомобиль бренда. Но, возможно, авто в свежей комплектации привлечет больше внимания покупателей. Чем же порадует новинка?

На новые технические навороты разработчики не стали тратить время, зато добавили свежих (для модели) дизайнерских решений. Полный их список по не известен, но среди них — черные глянцевые крыша и корпуса боковых зеркал, а также двухцветные легкосплавные колесные диски. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на свои источники, близкие к заводу. С конвейера даже сошло несколько экземпляров LADA XRAY Instinct. Правда, официальные представители марки традиционно все отрицают, назвав эту информацию лишь слухами.