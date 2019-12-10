«Властелин колец»: как мэр Москвы Юрий Лужков не дал городу задохнуться в пробках

Столичным автомобилистам умерший 10 декабря в мюнхенской больнице экс-мэр Москвы Юрий Лужков запомнился, прежде всего, своими транспортными мегапроектами, спасшими, по мнению многих экспертов, город от окончательного транспортного коллапса.
При нем МКАД превратилась из двухполосной неосвещенной «дороги смерти» в десятиполосный светлый автобан. При Лужкове в городе появилось Третье транспортное кольцо, ТТК. И что бы кто ни говорил, а именно эти кольца радикально разгрузили центральные районы столицы. Кроме того, именно при Лужкове было начато масштабное расширение большинства вылетных магистралей.
Разумеется, при столь масштабных стройках не обошлось не без не менее масштабного воровства. Но несмотря на это, главное было сделано: заложена основа современного транспортного каркаса города с многомиллионым населением.
Многие пеняют Лужкову за его «точечную застройку» старых городских районов высотными башнями, создавшими транспортные проблемы аборигенам. Однако те упреки кажутся просто смехотворными на фоне того, как при нынешнем мэре Сергее Собянине промзоны застраиваются многоэтажным жильем, создавая неизбежные в будущем проблемы с транспортной инфраструктурой для тысяч местных жителей.
И коренные москвичи еще будут вспоминать лужковские «шалости» с ностальгической слезой умиления на глазах. Это произойдет, когда окончательно «похорошеет столица» из-за программы реновации, затеянная г-ном Собяниным.
В ее рамках, как известно, повсеместно на месте хрущевок-пятиэтажек появятся 20—30-этажные небоскребы, «сожрав» даже те парковочные места во дворах, которые существуют сейчас. Но это пока еще дело ближайшего будущего.
А пока, если бы кто-то решил узнать у типичного московского автомобилиста, каким ему запомнится действующий мэр столицы Сергей Собянин, то в ответ услышал что-то вроде: массовое распространение платных парковок, тотальное засилье камер автоматической фиксации нарушений ПДД, повальное сужение проезжей части улиц, четко нацеленное на резкое затруднение проезда транспорта, непрерывная замена бордюров и дорожного полотна по всему городу, нескончаемая реконструкция развязок на МКАД, после которых транспортная ситуация и не думает улучшаться, и прочее в таком же духе.
Таким образом, можно совершенно точно сказать уже сейчас: чем дальше уходит в прошлое время правления Юрия Лужкова в Москве, и чем более масштабную деятельность развивают «эффективные управленцы» из команды Сергея Семеновича Собянина (который, на минуточку, окормляет столицу уже более 9 лет), тем с большим теплом жители столицы будут вспоминать своего бывшего градоначальника — коренного москвича Юрия Лужкова.