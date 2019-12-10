«Властелин колец»: как мэр Москвы Юрий Лужков не дал городу задохнуться в пробках

Столичным автомобилистам умерший 10 декабря в мюнхенской больнице экс-мэр Москвы Юрий Лужков запомнился, прежде всего, своими транспортными мегапроектами, спасшими, по мнению многих экспертов, город от окончательного транспортного коллапса.

При нем МКАД превратилась из двухполосной неосвещенной «дороги смерти» в десятиполосный светлый автобан. При Лужкове в городе появилось Третье транспортное кольцо, ТТК. И что бы кто ни говорил, а именно эти кольца радикально разгрузили центральные районы столицы. Кроме того, именно при Лужкове было начато масштабное расширение большинства вылетных магистралей.

Разумеется, при столь масштабных стройках не обошлось не без не менее масштабного воровства. Но несмотря на это, главное было сделано: заложена основа современного транспортного каркаса города с многомиллионым населением.

Многие пеняют Лужкову за его «точечную застройку» старых городских районов высотными башнями, создавшими транспортные проблемы аборигенам. Однако те упреки кажутся просто смехотворными на фоне того, как при нынешнем мэре Сергее Собянине промзоны застраиваются многоэтажным жильем, создавая неизбежные в будущем проблемы с транспортной инфраструктурой для тысяч местных жителей.