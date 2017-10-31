Новые LADA Granta и Renault Logan построят на одной платформе

Как сообщает портал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники в тольяттинской компании, в 2021 году (по другим данным — в 2023) свет увидит LADA Granta New, работа над которой уже ведется. Автомобиль построят на новой модульной платформе Renault — та же база ляжет в основу седана Logan следующего поколения. Других подробностей относительно новинки пока нет. Впрочем, не исключено, что и имеющиеся данные — ни что иное, как слухи.

Кроме того, ожидается, что в июле 2018 года на конвейер встанет LADA Granta, пережившая легкий фейслифтинг. Kalina, в свою очередь, прекратит свое существование, и все модели на платформе Калина-Гранта будут выпускаться под названием Granta. Речь идет о седане, универсале и лифтбэке. С хетчбэком ситуация пока неясна: возможно, хетч и вовсе уберут из модельного ряда.