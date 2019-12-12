Audi обновила «горячие» RS 5 Coupe и RS 5 Sportback

После рестайлинга Audi RS 5 Coupe и RS 5 Sportback щеголяют более крупной решеткой радиатора, массивными боковыми воздухозаборниками и модернизированной оптикой. Кроме того, авто получили расширенные на 40 мм колесные арки, перелицованный задний бампер и крышу из углеволокна, за счет чего потеряли 4 кг.

Из обновок еще стоит отметить доработанный информационно-развлекательный комплекс с 10,1-дюймовым монитором. Как и прежде, RS 5 за доплату можно оснастить виртуальной «приборкой» диагональю 12,3 дюйма.

Под капотом расположился уже знакомы 450-сильный V6 с двойной турбиной объемом 2,9 л с максимальным крутящим моментом в 600 Нм, работающий в тандеме с восьмискоростным «автоматом» tiptronic и полным приводом quattro. Обе модели набирают первую сотню за 3,9 с и развивают максимальную скорость до 280 км/ч.

Европейцам посвежевшие Audi RS 5 Coupe и RS 5 Sportback будут доступны уже в ближайшее время. Цены на оба автомобиля стартует от 83 500 евро. В рублях, по актуальному курсу валют, прайс приравнивается без малого к 5 900 000.