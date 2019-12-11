Что крайне важно учитывать при пользовании каршерингом

Для начала стоит выбрать оптимального оператора, о чем мы уже подробно писали в отдельном материале. Напомним, что самое главное условие аренды у всех каршеринговых компаний — строгое соблюдение ПДД. Впрочем, и все основные правила у них в общих чертах одинаковы, за исключением некоторых нюансов.

Цена

Как ни странно, цены за аренду играют не самую главную роль, поскольку в среднем у конкурентов они не сильно различаются — от 5 до 16 рублей за минуту. Главное — подробно ознакомиться с условиями, которые предлагают различные тарифы.

Объем автопарка

В обязательном порядке следует обратить внимание на объем автопарка, который можно считать едва ли не определяющим фактором при выборе компании. Чем больше у нее машин, тем они будут для вас доступнее.