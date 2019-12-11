Что крайне важно учитывать при пользовании каршерингом

Для начала стоит выбрать оптимального оператора, о чем мы уже подробно писали в отдельном материале. Напомним, что самое главное условие аренды у всех каршеринговых компаний — строгое соблюдение ПДД. Впрочем, и все основные правила у них в общих чертах одинаковы, за исключением некоторых нюансов.
Цена
Как ни странно, цены за аренду играют не самую главную роль, поскольку в среднем у конкурентов они не сильно различаются — от 5 до 16 рублей за минуту. Главное — подробно ознакомиться с условиями, которые предлагают различные тарифы.
Объем автопарка
В обязательном порядке следует обратить внимание на объем автопарка, который можно считать едва ли не определяющим фактором при выборе компании. Чем больше у нее машин, тем они будут для вас доступнее.
Как показывает практика, далеко не все операторы готовы поделиться сведениями о численности автопарка. Хотя известно, что в Москве больше всего машин у «Яндекс. Драйва», «Делимобиля» и BelkaCar.
Если среди ваших друзей и знакомых найдутся пользователи разных операторов, то не упустите возможность убедиться, как обстоят дела с наличием свободных автомобилей в вашем районе. Для этого нужно посмотреть в приложении карту с вариантами, доступными в текущий момент. Но следует учитывать, что в рабочее время большинство машин, как правило, сосредоточено вдали от спальных районов. Кроме того, с помощью знакомых пользователей каршеринга появится возможность оценить и сравнить удобство работы приложений разных операторов, что тоже немаловажно при выборе компании.
Компенсации за ущерб
Еще один актуальный фактор — нюансы выплаты компенсаций за ущерб, причиненный по вине клиента. В большинстве компаний эта сумма составляет 30 000 рублей, однако почти у всех предусмотрены разные условия, и выяснить их рекомендуется заранее.
Зона покрытия
Выбирая варианты, следует учитывать зоны покрытия каршеринговых услуг с возможностью завершения аренды. Это крайне важно, например, для тех, кто собирается использовать такой транспорт, чтобы добраться далеко загород. У одних операторов, работающих в Москве, эта зона ограничивается МКАДом и ближайшими столичными пригородами, у других — рубежами Подмосковья, а третьи дают возможность оставлять машины в соседних областях. Не стоит эту опцию путать с территорией покрытия без права завершения аренды, которая обычно гораздо шире.
Варианты моделей
Некоторые автолюбители всерьез рассматривают каршеринг, как возможность ездить на самых различных моделях. Ряд компаний предлагают широчайший выбор автомобилей на любой кошелек и вкус, так что для кого это важно, следует заранее уточнить, насколько разнообразны предлагаемые варианты.
Осмотр
Выбрав компанию, необходимо серьезно относиться к предварительному осмотру автомобиля на наличие повреждений. В акте приемке следует фиксировать даже самые незначительные повреждения, иначе вы рискуете расплачиваться за чужие ошибки. Именно поэтому далеко не каждый пользователь каршеринга воспользуется автомобилем с сильно покоцанным кузовом.