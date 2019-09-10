Немцы представили «горячий» Audi RS 7 Sportback

Фото: Audi
Немцы не стали мелочиться, и на автосалон во Франкфурте привезли сразу 30 новинок. Самой значительной из них стал «заряженный» Audi RS 7 Sportback. Автомобиль не только получил могучий турбомотор, но и раздался в габаритах по сравнению с базовой моделью.
Светлана Ермолаева

Экстремальный Audi RS 7 Sportback распознать не сложно. Даже не наметанный глаз сразу же увидит ярко-красный ромб с шильдом RS. Кроме того, четырехдверное купе подразделения Audi Sport выглядит приземистее и шире базовой модели. Первое — благодаря расширенным колесным аркам, а второе — потому что автомобиль действительно потолстел на 40 мм.

Отличается решетка радиатора, выполненная в стиле RS, задний бампер с широким диффузором и передний — с массивными ноздрями воздухозаборников. За слегка приподнятой кромкой крышки багажника прячется активный спойлер, знающий свое дело на скоростях за 120 км/ч.

Изюминкой интерьера стал виртуальный кокпит — цифровая «приборка», куда также выводятся различные бортовые показатели: давление воздуха в шинах, мощность, крутящий момент, температура масла, а также давление наддува, время прохождения круга, разгона и ускорения.

Под капотом RS 7 Sportback притаился лютый 600-сильный TFSI объемом 4 л (800 Нм крутящего момента), дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. По словам производителя, эта «четверка» звучит как большой V8. Такой агрегат разгоняет автомобиль до первой сотни за 3,6 с. «Максималка» ограничена электроникой 250 км/ч.

К европейским дилерам авто приедет в первом квартале 2020 года. Модель будет доступна и российским покупателям, но сроки пока не уточняются.

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11 сентября 2019
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