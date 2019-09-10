Немцы представили «горячий» Audi RS 7 Sportback

Экстремальный Audi RS 7 Sportback распознать не сложно. Даже не наметанный глаз сразу же увидит ярко-красный ромб с шильдом RS. Кроме того, четырехдверное купе подразделения Audi Sport выглядит приземистее и шире базовой модели. Первое — благодаря расширенным колесным аркам, а второе — потому что автомобиль действительно потолстел на 40 мм.

Отличается решетка радиатора, выполненная в стиле RS, задний бампер с широким диффузором и передний — с массивными ноздрями воздухозаборников. За слегка приподнятой кромкой крышки багажника прячется активный спойлер, знающий свое дело на скоростях за 120 км/ч.

Изюминкой интерьера стал виртуальный кокпит — цифровая «приборка», куда также выводятся различные бортовые показатели: давление воздуха в шинах, мощность, крутящий момент, температура масла, а также давление наддува, время прохождения круга, разгона и ускорения.