В России отзывают автомобили Bentley из-за дефекта в рулевом управлении

Речь идет о семи двухдверных Bentley Continental Supersports и Continental Supersports Convertible, а также об автомобилях Continental в ограниченной серии 24, вдохновленной 24-часовой гонкой на трассе Нюрбургринг.

Оказалось, что шланг радиатора гидроусилителя руля могли изготовить с недопустимым размерным допуском. Из-за чего дефектная деталь способна отсоединяться от патрубка. Впоследствии жидкость ГУР вытечет, и эффективность системы рулевого управления упадет. Мало того, что проблема приведет к аварийной ситуации, это недопустимо с точки зрения пожарной безопасности.

Представители бренда в ближайшее время оповестят о дефекте хозяев купе и кабриолетов, пригласив на ремонт к ближайшему дилеру. Но, чтобы не терять времени зря, можно и самостоятельно узнать, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв. Достаточно зайти на сайт Росстандарта и ввести в поисковик VIN, после чего система выдаст список всех сервисных мероприятий, где фигурировала машина.

Кстати, буквально в конце сентября британцы организовали в России отзыв почти четырех десятков Bentley Continental GT с дефектным модулем вызова экстренных служб. Последний не соответствовал заводской спецификации.