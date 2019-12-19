Автовладельцев заставят дополнительно заплатить за нечитаемый номер

Премьер Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее новые правила регистрации машин с перебитыми или ржавыми VIN-номерами. Сейчас, когда полицейская экспертиза в подобных случаях не находит никакого криминального следа, машина с нечитаемым VIN ставится на учет ГИБДД в состоянии «как есть», только в Паспорт транспортного средства вносится соответствующая пометка.
Новый же порядок регистрации таких авто, введенный постановлением правительства, обязывает, помимо прочего, наносить на кузов или раму машины с испорченным заводским идентификационным номером дополнительную полицейскую маркировку, фактически заменяющую VIN. Сделать это можно будет исключительно в специализированных аккредитованных организациях. За их услуги придется расплатиться владельцу проблемного транспортного средства.
По оценкам ряда экспертов, стоимость подобной операции будет составлять не менее 5000 рублей. Хорошо хоть, что на деньги попадет минимальное число водителей — случаев с испорченными VIN в России ежегодно регистрируется не более 10 000. И с учетом того, что автопарк страны превышает 50 млн. единиц, это означает, что дополнительная необходимость раскошелиться коснется теперь не более 0,02% автовладельцев.
Хотя тут надо заметить, что подобные неприятности с VIN характерны преимущественно для старых, а потому дешевых машин, находящихся в собственности небогатых хозяев. В этой связи можно с уверенностью сказать, что введение в обиход новой полицейской маркировки кузова или рамы сильно ударит их по карману.