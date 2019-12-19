Автовладельцев заставят дополнительно заплатить за нечитаемый номер

Премьер Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее новые правила регистрации машин с перебитыми или ржавыми VIN-номерами. Сейчас, когда полицейская экспертиза в подобных случаях не находит никакого криминального следа, машина с нечитаемым VIN ставится на учет ГИБДД в состоянии «как есть», только в Паспорт транспортного средства вносится соответствующая пометка.

Новый же порядок регистрации таких авто, введенный постановлением правительства, обязывает, помимо прочего, наносить на кузов или раму машины с испорченным заводским идентификационным номером дополнительную полицейскую маркировку, фактически заменяющую VIN. Сделать это можно будет исключительно в специализированных аккредитованных организациях. За их услуги придется расплатиться владельцу проблемного транспортного средства.