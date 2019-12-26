Как ГИБДД лишает «прав» за обгон патрульной машины

Но для начала маленькая оговорка. Если у авто включена «мигалка», но не работает сирена, оно, с точки зрения закона, ничем не отличается от любой легковушки или грузовика — не имеет никаких преимуществ по сравнению с прочими участниками движения. Пункт 3.1 ПДД об этом прямо говорит: «Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу».

Но что делать, если машина со спецсигналами едет медленней, и ее легко обогнать? Так вполне может случиться, например, при плотном трафике движения на скоростном шоссе. Для начала, следует различать машины со сецсигналами на те, кузов которых имеет раскраску экстренных служб (скорой медпомощи, полиции, МЧС), и лишенные специальных цветографических схем.

К последним относится, например, транспорт оперативного назначения спецслужб, а также всевозможные «членовозы», перевозящие драгоценные тушки народных избранников и высших чиновников. Так вот, за обгон авто из последней категории, — без раскраски но с работающей «мигалкой» — обычному автомобилисту не грозит ровным счетом ничего. ПДД не запрещают это делать никому.

Заметим, что даже наглый непропуск «членовоза», согласно КоАП, грозит водителю, в самом худшем случае, 500 рублями штрафа.