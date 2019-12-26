Как ГИБДД лишает «прав» за обгон патрульной машины

Но для начала маленькая оговорка. Если у авто включена «мигалка», но не работает сирена, оно, с точки зрения закона, ничем не отличается от любой легковушки или грузовика — не имеет никаких преимуществ по сравнению с прочими участниками движения. Пункт 3.1 ПДД об этом прямо говорит: «Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу».
Но что делать, если машина со спецсигналами едет медленней, и ее легко обогнать? Так вполне может случиться, например, при плотном трафике движения на скоростном шоссе. Для начала, следует различать машины со сецсигналами на те, кузов которых имеет раскраску экстренных служб (скорой медпомощи, полиции, МЧС), и лишенные специальных цветографических схем.
К последним относится, например, транспорт оперативного назначения спецслужб, а также всевозможные «членовозы», перевозящие драгоценные тушки народных избранников и высших чиновников. Так вот, за обгон авто из последней категории, — без раскраски но с работающей «мигалкой» — обычному автомобилисту не грозит ровным счетом ничего. ПДД не запрещают это делать никому.
Заметим, что даже наглый непропуск «членовоза», согласно КоАП, грозит водителю, в самом худшем случае, 500 рублями штрафа.
А вот с машинами в раскраске экстренных служб все куда серьезнее. Пункт 3.2 ПДД говорит о подобной ситуации однозначно: «Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства».
Например, мы имеем дело с колонной автобусов, перевозящих детей в сопровождении патрульных машин ДПС с включенными спецсигналами. Подобные «кортежи» передвигаются, как правило, с небольшой скоростью и у окружающих водителей появляется большой соблазн пойти на обгон. Тут следует проявить осмотрительность.
Прежде всего, нужно четко понимать, что считается обгоном. Это, напомним, опережение, сопряженное с выездом на полосу встречного движения. То есть, если вы «просвистели» по левой полосе шоссе мимо колонны, идущей в его правом ряду, обгоном подобный маневр не считается.
Но когда вы точно таким же манером объедете аналогичную колонну — с включенными спецсигналами у патрульных из сопровождения — на двухполосном шоссе (одна полоса туда, одна — обратно), считайте, что ст. 12.17 ча. 2 КоАП — это про вас. Вместе с установленным в ней лишением права управления транспортными средствами на 3—12 месяцев.