Обновленный Jaguar F-Pace засняли во время дорожных тестов

Фото рестайлингового Jaguar F-Pace, опубликованные изданием Carscoops, полностью не раскрывают внешность новинки. Автомобиль полностью завернут в маскировочную пленку: даже патрубки выхлопной системы разработчики спрятали под камуфляж. Но все же некоторые детали можно разглядеть.

Судя по всему, F-Pace получит более современную оптику, перелицованные бамперы и боковой обвес, а также целый ряд усовершенствованных систем активной безопасности. В салоне тоже ожидаются обновки: более крупный монитор мультимедийной системы, иная цифровая «приборка», также сенсорный экран для управления климатической установкой.