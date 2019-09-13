Обновленный Jaguar F-Pace засняли во время дорожных тестов

Премиальный кроссовер Jaguar F-Pace, впервые появившийся на рынке в 2016 году, вплотную подошел к своему первому обновлению: модернизированный автомобиль был замечен во время ходовых испытаний. Когда же ждать дебют посвежевшего «паркетника»?
Фото рестайлингового Jaguar F-Pace, опубликованные изданием Carscoops, полностью не раскрывают внешность новинки. Автомобиль полностью завернут в маскировочную пленку: даже патрубки выхлопной системы разработчики спрятали под камуфляж. Но все же некоторые детали можно разглядеть.
Судя по всему, F-Pace получит более современную оптику, перелицованные бамперы и боковой обвес, а также целый ряд усовершенствованных систем активной безопасности. В салоне тоже ожидаются обновки: более крупный монитор мультимедийной системы, иная цифровая «приборка», также сенсорный экран для управления климатической установкой.
В моторной линейке больших перемен, скорее всего, не будет. Но не стоит исключать появления гибридных версий Jaguar F-Pace.
Прьемьера обновленного авто ориентировочно пройдет в начале 2020 года.
Сейчас кроссовер предложен с широким выбором двигателей. Например, на российском рынке в его арсенале есть дизельные турбомоторы мощностью 180, 240 и 300 л. с., а также бензиновые с отдачей в 249, 300 и 380 «лошадей». Кроме того, отечественным покупателям доступен «паркетник» в «заряженной» версии SVR, оснащенный 550-сильным V8 объемом 5 л.