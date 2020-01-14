Все модели Maserati переродились в исторической спецверсии Royale

В 1986 году четырехдверный Maserati Quattroporte третьего поколения, выпускаемый с 1979 по 1990 год, переродился в спецверсии Royale с 4,9-литровой «восьмеркой», форсированной с 280 л. с. до 300.. Необычный седан красили либо в зеленый, либо в синий.

Отдавая дань уважения именно этому авто, ребята из Модены представили актуальные кроссовер Maserati Levante, седаны Quattroporte и Ghibli, приводимые в движение V6, в ограниченной спецверсии Royale.

Новинки окрашены в один из двух эксклюзивных цветов — Blu Royale или Verde Royale, и отличаются колесными дисками особого дизайна и табличкой One of 100. Покупатель может выбрать одноцветную светло-коричневую отделку салона либо двухцветную коричнево-черную.

В Россию тоже прикатят авто этой спецсерии, но нашим состоятельным соотечественникам придется довольствоваться лишь Maserati Levante Royale с ценником от 8 000 000 рублей.