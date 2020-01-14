Почему вам не нужен кондиционер, и как работает климат-контроль в автомобиле

Требования к автомобилю растут и меняются в сторону увеличения каждый год. Да что там год — каждый месяц. Опции, которые еще вчера были отличительной чертой премиальных моделей, сегодня уже встречаются повсеместно. Так же произошло и с раздельным климат-контролем, позволяющим создать разную температуру на сидениях переднего ряда.
Страшно себе представить, но кондиционер придумали 90 лет назад и сразу же оснастили им небоскребы в США. Первая машина с кондиционером, конечно, американская — Packard 12 Sedan, представленный в 1939 году. Приятную прохладу предлагали исключительно в качестве опции, причем за 30% стоимости самого автомобиля.
Завоевать умы с такими ценами американцам с первого раза, естественно, не удалось — много позже стратегию «дорого, и оттого невероятно круто» применит Стив Джобс, продвигая свою фруктовую технику. А пока кондиционеры в авто оставались диковинкой, доступной лишь малому кругу сильных мира сего.
Были и еще две причины, которые не позволили системам кондиционирования захватить четырехколесный мир: во-первых, «морозильник» включался вручную и только после полной остановки автомобиля — водителю требовалось выйти, открыть капот и перекинуть приводной ремень, а во-вторых, сыграл свою роль форм-фактор. Установка занимала столько же места, сколько и стоила: треть автомобиля.
Второе рождение случилось в послевоенной Америке, когда у промышленников появились деньги и на мирные цели. Систему полностью переработали, сделали компактнее и, главное, дешевле. Именно с пятидесятых годов прошлого века началось мировое турне автомобильного кондиционера. Ну хорошо, не совсем мировое: 1/7 часть суши о механической прохладе не ведала, да и в самом существовании такого прибора, как кондиционер, сомневалась.
Первый серийный холодильник изготовили только в 1950-м году. Впрочем, эти слова относятся не ко всем советским гражданам: ЗИЛ-111А 1959 года выпуска был оснащен кондиционером, причем отечественной конструкции, а легендарная «Чайка» — уже импортным. Кесарю — кесарево.
С гордостью и большой помпой спустя без малого 50 лет автомобильный кондиционер появился и на массовых отечественных автомобилях. Первой «холодной ласточкой» стала, естественно, «Волга» под индексом 3110, а вот LADA порадовала своих клиентов долгожданной опцией только в 2007 году. Кондиционером оснащалась «Приора».
Но дожидаться опоздавших не принято, а мировая промышленность сделала уверенный шаг вперед и научила кондиционер не только охлаждать воздух, но и подогревать, смешивать потоки, и держать температуру, создав климат-контроль. Систему, которая управляла климатом в салоне машины, благодаря умной электронике.
Теперь — железо. Климат-контроль состоит из блока управления, расположенного на центральной консоли, и самой климатической установки, элементами которой являются отдельный радиатор печки, испаритель кондиционера, датчики температуры в салоне и на улице, а также заслонки. Из них охлажденный или прогретый воздух и дует в салон.
Система не только регулирует температуру, но и позволяет распределять потоки, контролирует уровень влажности и фильтрует воздух. Шофер выставляет нужную температуру на панели управления, а «мозги», обработав информацию с датчиков температуры в салоне и за бортом, задействует необходимые для получения нужного «градуса» устройства: либо печку, либо кондиционер.
Система работает автоматически, задействуя параллельно еще и датчики солнечного облучения и забортной температуры, что позволяет ей добиться поставленного результата в салоне машины.
Так работает однозонный климат-контроль. Но как создать разную атмосферу на соседних креслах? Этого удалось достичь за счет дублирования системы управления и работе заслонок внутри системы, которые распределяют охлажденный и теплый воздух в разных направлениях, а также дополнительного набора датчиков. Просто и понятно.
Двухзонный климат-контроль уже широко распространен и представлен фактически во всех автомобилях среднего класса. Машины подороже позволяют сделать теплее или прохладней пассажирам второго, а иногда и третьего рядов. Что же дальше? Сделать отдельную климатическую зона населению багажника? Хотел сказать «перчаточного ящика», но потом вспомнил — в нем уже есть свой собственный климат-контроль.