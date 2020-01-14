Почему вам не нужен кондиционер, и как работает климат-контроль в автомобиле

Требования к автомобилю растут и меняются в сторону увеличения каждый год. Да что там год — каждый месяц. Опции, которые еще вчера были отличительной чертой премиальных моделей, сегодня уже встречаются повсеместно. Так же произошло и с раздельным климат-контролем, позволяющим создать разную температуру на сидениях переднего ряда.

Страшно себе представить, но кондиционер придумали 90 лет назад и сразу же оснастили им небоскребы в США. Первая машина с кондиционером, конечно, американская — Packard 12 Sedan, представленный в 1939 году. Приятную прохладу предлагали исключительно в качестве опции, причем за 30% стоимости самого автомобиля.

Завоевать умы с такими ценами американцам с первого раза, естественно, не удалось — много позже стратегию «дорого, и оттого невероятно круто» применит Стив Джобс, продвигая свою фруктовую технику. А пока кондиционеры в авто оставались диковинкой, доступной лишь малому кругу сильных мира сего.

Были и еще две причины, которые не позволили системам кондиционирования захватить четырехколесный мир: во-первых, «морозильник» включался вручную и только после полной остановки автомобиля — водителю требовалось выйти, открыть капот и перекинуть приводной ремень, а во-вторых, сыграл свою роль форм-фактор. Установка занимала столько же места, сколько и стоила: треть автомобиля.