Дорогостоящий Maserati Ghibli побил производственный рекорд

Юбиляром стал Maserati Ghibli S Q4 в варианте GranSport с кузовом, окрашенным в синий цвет Blu Emozione, и салоном, отделанным черной кожей Pieno Fiore. Добавим, что автомобили GranSport отличаются адаптивной светодиодной оптикой, декоративными вставками в переднем бампере под рояльный лак, 20-дюймовыми дисками и шильдиком с названием версии на переднем крыле.

Под капотом праздничного авто — трехлитровый битурбированный бензиновый V6 мощностью 430 л. с. Кстати, в моторной линейке имеется также Twin Turbo «шестерка», развивающая до 360 «лошадей», а еще 275-сильный турбодизель.

Напомним, что продажи люксовой «четырехдверки» Ghibli, ставшей первой моделью бренда с дизельным движком, стартовали во второй половине 2013 года. В 2017-м дебютировало обновленное авто в версиях GranLusso и GranSport, продемонстрировав впервые новый комплекс активной безопасности Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).