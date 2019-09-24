Дорогостоящий Maserati Ghibli побил производственный рекорд

Фото: Maserati
С конвейера итальянского завода в Грульяско, расположившегося в провинции Турин, сошел 100 000-ый по счету роскошный седан Maserati Ghibli. Сколько времени потребовалось предприятию на то, чтобы поставить этот производственный рекорд?
Светлана Ермолаева

Юбиляром стал Maserati Ghibli S Q4 в варианте GranSport с кузовом, окрашенным в синий цвет Blu Emozione, и салоном, отделанным черной кожей Pieno Fiore. Добавим, что автомобили GranSport отличаются адаптивной светодиодной оптикой, декоративными вставками в переднем бампере под рояльный лак, 20-дюймовыми дисками и шильдиком с названием версии на переднем крыле.

Под капотом праздничного авто — трехлитровый битурбированный бензиновый V6 мощностью 430 л. с. Кстати, в моторной линейке имеется также Twin Turbo «шестерка», развивающая до 360 «лошадей», а еще 275-сильный турбодизель.

Напомним, что продажи люксовой «четырехдверки» Ghibli, ставшей первой моделью бренда с дизельным движком, стартовали во второй половине 2013 года. В 2017-м дебютировало обновленное авто в версиях GranLusso и GranSport, продемонстрировав впервые новый комплекс активной безопасности Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

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24 сентября 2019
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