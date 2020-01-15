Где лучше всего покупают ультрароскошные Rolls-Royce

За 2019 год бренд Rolls-Royce передал своим состоятельным покупателям 5152 автомобиля, подняв показатель на 25%: ребята из Гудвуда смогли достичь лучшего результата за всю 116-летнюю историю.

Крупнейшим рынком для бренда, как и прежде, остается Северная Америка. Именно там была продана треть всех автомобилей марки. На втором месте расположился Китай. А на третьей строчке прописались европейские страны.

Самой продаваемой моделью стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Напомним, что первые экземпляры одного из самых роскошных паркетников в мире приехали в российские шоу-румы в конце 2018 года. В движение автомобиль приводит 6,7-литровый V12 мощностью 571 л. с. (800 Нм крутящего момента) с парой турбин. Могучий движок трудится вкупе с восьмискоростным «автоматом» ZF и системой полного привода.