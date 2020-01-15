Как быстро и дешево устранить небольшую вмятину на кузове машины

Снежок, футбольный мяч, брошенная на произвол тележка из супермаркета или мелкое ДТП — краска цела, а на детали красуется круглая вмятина. Даже царапины, порой, не остается! Вот же незадача, неужели с такой мелочью придется гнать машину в сервис и снова платить? Или махнуть рукой и продолжать ездить?

Залом краски, глубокий скол и уж тем более — повреждение грани кузова, автоматом ведет в малярный цех. Сразу оговоримся, предложенный метод имеет место быть лишь в том случае, если вмятина образовалась на ровной поверхности. Вытянуть грани или край почти нереально, а поврежденную таким образом «кузовню» можно только заменить. Или, как говориться, положиться на толстый слой шпаклевки, заплатив еще и за покраску. Если ничего подобного нет — смело беритесь за самостоятельный ремонт.

Для восстановления такого повреждения потребуется нагревательный прибор (например — фен), присоска и определенная доля терпения. Домашний фен, увы, нужного нам эффекта прогрева поверхности не даст — ему не хватит мощности. Если строительного фена на расстоянии вытянутой руки не оказалось — не беда, можно и нужно воспользоваться обычным чайником. Горячая вода доведет металл или пластик до нужной температуры. Кстати, бамперу может хватить одной лишь вскипяченной H20: под нагревом пластиковая деталь обычно выправляется до заданной на заводе формы самостоятельно.