Как быстро и дешево устранить небольшую вмятину на кузове машины

Фото gerasimavto.ru
Снежная шапка с дерева или «ловко» брошенный снежок могут стать причиной досадной неприятности — вмятины, удаление которой в мастерской обойдется «в копеечку». Но, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», небольшое повреждение можно исправить своими силами, не приобретая дорогостоящего оборудования.

Снежок, футбольный мяч, брошенная на произвол тележка из супермаркета или мелкое ДТП — краска цела, а на детали красуется круглая вмятина. Даже царапины, порой, не остается! Вот же незадача, неужели с такой мелочью придется гнать машину в сервис и снова платить? Или махнуть рукой и продолжать ездить?

Залом краски, глубокий скол и уж тем более — повреждение грани кузова, автоматом ведет в малярный цех. Сразу оговоримся, предложенный метод имеет место быть лишь в том случае, если вмятина образовалась на ровной поверхности. Вытянуть грани или край почти нереально, а поврежденную таким образом «кузовню» можно только заменить. Или, как говориться, положиться на толстый слой шпаклевки, заплатив еще и за покраску. Если ничего подобного нет — смело беритесь за самостоятельный ремонт.

Для восстановления такого повреждения потребуется нагревательный прибор (например — фен), присоска и определенная доля терпения. Домашний фен, увы, нужного нам эффекта прогрева поверхности не даст — ему не хватит мощности. Если строительного фена на расстоянии вытянутой руки не оказалось — не беда, можно и нужно воспользоваться обычным чайником. Горячая вода доведет металл или пластик до нужной температуры. Кстати, бамперу может хватить одной лишь вскипяченной H20: под нагревом пластиковая деталь обычно выправляется до заданной на заводе формы самостоятельно.

Фото avtoblog.ua

А вот металлу нужно помочь: нужна присоска, чем мощнее и больше — тем лучше. На гаражной полке такую днем с огнем не сыскать, а вот в любой ванной комнате она есть. В простонародье называется вантузом. Да-да, то самое, приобретенное еще дедом резиновое изделие для прочистки труб!

Итак, тщательно очистив вмятину и окрестности проточной водой — песчинки могут стать причиной царапин, а дорожные реагенты не дадут присоске прилипнуть как следует — приступаем к процессу восстановления. Вскипятив и друг за другом опорожнив пару-тройку чайников горячей воды на поврежденную деталь, лепим вантуз так, чтобы он полностью прилип и совершаем первый — резкий и выверенный-- рывок. Начинать следует от края: задача сделать все с первого же раза перед нами не стоит.

Шаг за шагом повреждение начнет уходить. Главное — регулярно обдавать место работы горячей водой и не терять силу воли после первых неудач. Вантуз — проверенный десятилетиями инструмент, да и его ручка как нельзя лучше подходит для процесса ремонта вмятин. Кстати, чтобы улучшить «сцепные» свойства, резиновый наконечник также следует ошпарить горячей водой.

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15 января 2020
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