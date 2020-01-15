Infiniti распродает все свои кроссоверы на выгодных условиях

В декабре, чтобы привлечь внимание покупателей, а также в качестве предновогоднего подарка, марка из Страны восходящего солнца уже предлагала на таких условиях две своих модели — компактный кроссовер Infiniti QX50 и «вездеход» QX80. В январе к этому списку маркетологи добавили еще один паркетник — Infiniti QX60.

Стоит отметить, что выгодная ставка в 0,1% действует только при первоначальном взносе не менее 70% от стоимости машины. Напомним, ценник на Infiniti QX50 стартует от 3 075 000 рублей, QX60 обойдется в 3 420 000, а покупка QX80 выльется в 5 295 000 «целковых».

Подобное предложение особенно актуально для тех, кто планирует воспользоваться программой Trade-in, сдав дилеру старый автомобиль, чтобы покрыть немалый первоначальный взнос.