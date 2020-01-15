Как заставить страховщика направить подержанную машину в ремонт, а не выплачивать копейки

Как известно, при направлении пострадавшей в ДТП машины на ремонт в рамках ОСАГО, страховая компания обязана оплатить его в полном объеме, без учета так называемого износа ее узлов и деталей. Уловка «износа» позволяет страховщику порой снижать объем выплат потерпевшему автомобилисту практически вдвое.

По этой причине очень часто компании всячески увиливают от направления машины на ремонт, под разными «соусами» всучивая ее владельцу денежную компенсацию. И это несмотря на то, что ремонт в рамках ОСАГО, согласно закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», считается приоритетным способом возмещения ущерба над денежным.

Если этот принцип нарушается, автовладелец может обратиться в суд и добиться не только направления на ремонт, но и отсудить компенсацию в размере 1% от суммы страховой компенсации за каждый день просрочки.

Следует помнить, что в соответствии с п.16 ст.12 Закона РФ «Об ОСАГО», отказ в направлении на ремонт возможен только в строго оговоренных случаях: после ДТП машина не подлежит восстановлению, либо стоимость ремонта превышает лимит в 400 000 рублей, а также в случае гибели владельца машины.