Почему россияне все чаще пользуются услугой Trade-in

У «Трейд-ина», как минимум, три бесспорных преимущества. Во-первых, услуга удобна: никакой суеты, достаточно просто привезти старый автомобиль дилеру. Кроме того, покупатель и продавец в одном лице экономит время. Ну и, конечно, безопасность сделки — довольно весомый аргумент в пользу программы.

Специалисты автомобильного холдинга «Авилон», проанализировав более 10 000 договоров купли-продажи, пришли к выводу, что популярность Trade-in в этом году выросла на 11% по сравнению с прошлогодним результатом. Так, рекордный рост подобных сделок обеспечили клиенты люксовых брендов — Bentley (+75%) и Rolls-Royce (+63%). В премиум-классе положительную динамику продемонстрировали Volvo (+31%), Audi (+22%) и Mercedes-Benz (+21%), а также BMW и Cadillac с показателем в 17%.

В масс-сегменте на 34% поднялись продажи по «Трейд-ину» у Hyundai и на 5% — у Volkswagen. Кстати, вырос рейтинг услуги и на вторичном рынке: +15%.