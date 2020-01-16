Toyota отказалась от нового поколения Land Cruiser

Да, Toyota Land Cruiser 200 не унывает вот уже тринадцатый год подряд — запуск новой генерации напрашивается сам по себе, и достаточно давно. Японцы, продолжая вновь и вновь дорабатывать нынешнюю модель, похоже, руководствуются принципом «лучше опоздать, чем не успеть». Однако до бесконечности это продолжаться не может. Да и не будет.

К гадалке не ходи — производитель упорно трудится над свежим поколением Land Cruiser, только не очень-то об этом распространяется. Чем дольше интрига, тем больше внимания!

Впрочем, инсайдеры тоже свое саке пьют не зря. Наши японские коллеги из BestCarWeb в очередной раз сотрясли медиапространство сведениями о подготовке нового «Крузака» к премьере. Как уже было сказано, «рамник» может явиться миру даже раньше, чем предполагалось — в августе.