Недостатки и преимущества подержанного Mitsubishi Рajero Sport: стоит ли покупать?

Фото: Mitsubishi
Кроссоверов на нашем рынке пруд пруди, а вот настоящих внедорожников не так много. Желающие обладать «рамником», да еще и за приемлемые деньги, обращают внимание на вторичный рынок. Тут много достойных внимания машин. Таких, скажем, как Mitsubishi Рajero Sport второго поколения. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, стоит ли покупать подержанного «японца».

Японский внедорожник появился в 2008 году, а в 2013 году ему провели рестайлинг. Машины этих лет можно купить, заплатив до миллиона рублей. Обновленные экземпляры продаются от 1 100 000 рублей. В подавляющем большинстве, у этих автомобилей солидный пробег — за 100 000 км. Но можно найти и те, на чьих одометрах «красуется» 60 000 — 80 000 км. Действительно, предложение заманчивое. Теперь разберемся, стоит ли покупать не свежего «японца».

Кузов

Лакокрасочное покрытие Pajero Sport достаточно слабое. Сколы на капоте и передних крыльях — частое явление. Однако кузов довольно стойкий к ржавчине. Рыжие пятна коррозии, чаще всего, появляются на двери багажника и порогах. Кроме этого, надо обратить внимание на механизм подъема запасного колеса. Со временем он закисает и клинит. Так что перед покупкой нелишним будет проверить работоспособность устройства.

Силовой агрегат

Pajero Sport оснащали двумя силовыми агрегатами: 3-литровым бензиновым мотором (220 л. с.) и 3,2-литровым «дизелем» (160 л. с.). Последний в 2010 году заменили 2,5-литровым двигателем с отдачей в 178 л. с. Все моторы довольно надежные, при правильном обслуживании способны «пройти» 300 000 км, но слабые места у них все же есть. Так, при осмотре бензинового двигателя нужно обратить внимание на турбонагнетатель. Со временем он начинает «гнать» масло. Еще один недостаток — расслоение резинового слоя шкива коленвала.

Фото: Mitsubishi
Что касается 2,5-литрового «дизеля», то нужно уделить внимание приводу ГРМ. Ремень необходимо менять каждые 60 000 км пробега, а не на 90 000 км, как рекомендует производитель. Практика показала: именно на 60 000 км появляются следы износа ремня, то есть трещины на его внутренней поверхности. Они могут привести к обрыву ценного «расходника», что обернется серьезным ремонтом мотора.

Подвеска

В целом, ходовая часть стойко переносит тяготы наших направлений, но слабые места все же есть. Например, ресурс сайлент-блоков составляет 50 000 — 80 000 км пробега. К сожалению, их замена возможна только вместе с рычагами в сборе. Кроме этого, нужно обратить внимание и на передние пружины. Они могут просесть на пару сантиметров уже после 40 000 км. Заметим и то, что у внедорожника нередко закисают задние суппорты. Последнее, как правило, говорит о том, что прошлый владелец особо за машиной не следил.

Наконец, при осмотре хорошо бы глянуть, в каком состоянии находятся пыльники на рулевых наконечниках и шаровых опорах. Часто они рвутся, и это существенно снижает ресурс узлов.

Покупать или нет

Несмотря на солидный возраст, Mitsubishi Рajero Sport второго поколения может быть удачной покупкой, которая будет радовать еще долгие годы. Машина, вобщем и целом надежная, крепкая, и не доставляющая неприятностей. Главное: найти экземпляр, за которым прошлый хозяин ухаживал и своевременно обслуживал.

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24 января 2020
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