Недостатки и преимущества подержанного Mitsubishi Рajero Sport: стоит ли покупать?

Японский внедорожник появился в 2008 году, а в 2013 году ему провели рестайлинг. Машины этих лет можно купить, заплатив до миллиона рублей. Обновленные экземпляры продаются от 1 100 000 рублей. В подавляющем большинстве, у этих автомобилей солидный пробег — за 100 000 км. Но можно найти и те, на чьих одометрах «красуется» 60 000 — 80 000 км. Действительно, предложение заманчивое. Теперь разберемся, стоит ли покупать не свежего «японца».

Кузов

Лакокрасочное покрытие Pajero Sport достаточно слабое. Сколы на капоте и передних крыльях — частое явление. Однако кузов довольно стойкий к ржавчине. Рыжие пятна коррозии, чаще всего, появляются на двери багажника и порогах. Кроме этого, надо обратить внимание на механизм подъема запасного колеса. Со временем он закисает и клинит. Так что перед покупкой нелишним будет проверить работоспособность устройства.

Силовой агрегат

Pajero Sport оснащали двумя силовыми агрегатами: 3-литровым бензиновым мотором (220 л. с.) и 3,2-литровым «дизелем» (160 л. с.). Последний в 2010 году заменили 2,5-литровым двигателем с отдачей в 178 л. с. Все моторы довольно надежные, при правильном обслуживании способны «пройти» 300 000 км, но слабые места у них все же есть. Так, при осмотре бензинового двигателя нужно обратить внимание на турбонагнетатель. Со временем он начинает «гнать» масло. Еще один недостаток — расслоение резинового слоя шкива коленвала.