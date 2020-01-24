Недостатки и преимущества подержанного Mitsubishi Рajero Sport: стоит ли покупать?

Японский внедорожник появился в 2008 году, а в 2013 году ему провели рестайлинг. Машины этих лет можно купить, заплатив до миллиона рублей. Обновленные экземпляры продаются от 1 100 000 рублей. В подавляющем большинстве, у этих автомобилей солидный пробег — за 100 000 км. Но можно найти и те, на чьих одометрах «красуется» 60 000 — 80 000 км. Действительно, предложение заманчивое. Теперь разберемся, стоит ли покупать не свежего «японца».
Кузов
Лакокрасочное покрытие Pajero Sport достаточно слабое. Сколы на капоте и передних крыльях — частое явление. Однако кузов довольно стойкий к ржавчине. Рыжие пятна коррозии, чаще всего, появляются на двери багажника и порогах. Кроме этого, надо обратить внимание на механизм подъема запасного колеса. Со временем он закисает и клинит. Так что перед покупкой нелишним будет проверить работоспособность устройства.
Силовой агрегат
Pajero Sport оснащали двумя силовыми агрегатами: 3-литровым бензиновым мотором (220 л. с.) и 3,2-литровым «дизелем» (160 л. с.). Последний в 2010 году заменили 2,5-литровым двигателем с отдачей в 178 л. с. Все моторы довольно надежные, при правильном обслуживании способны «пройти» 300 000 км, но слабые места у них все же есть. Так, при осмотре бензинового двигателя нужно обратить внимание на турбонагнетатель. Со временем он начинает «гнать» масло. Еще один недостаток — расслоение резинового слоя шкива коленвала.
Подвеска
В целом, ходовая часть стойко переносит тяготы наших направлений, но слабые места все же есть. Например, ресурс сайлент-блоков составляет 50 000 — 80 000 км пробега. К сожалению, их замена возможна только вместе с рычагами в сборе. Кроме этого, нужно обратить внимание и на передние пружины. Они могут просесть на пару сантиметров уже после 40 000 км. Заметим и то, что у внедорожника нередко закисают задние суппорты. Последнее, как правило, говорит о том, что прошлый владелец особо за машиной не следил.
Наконец, при осмотре хорошо бы глянуть, в каком состоянии находятся пыльники на рулевых наконечниках и шаровых опорах. Часто они рвутся, и это существенно снижает ресурс узлов.
Покупать или нет
Несмотря на солидный возраст, Mitsubishi Рajero Sport второго поколения может быть удачной покупкой, которая будет радовать еще долгие годы. Машина, вобщем и целом надежная, крепкая, и не доставляющая неприятностей. Главное: найти экземпляр, за которым прошлый хозяин ухаживал и своевременно обслуживал.