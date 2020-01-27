Американцы определились с датой премьеры нового Cadillac Escalade

Впервые новый Cadillac Escalade предстанет перед широкой публикой 4 февраля в Лос-Анджелесе. Премиальный «вездеход» станет звездой короткометражки под названием «Гимн» от Спайка Ли — известного кинорежиссера, продюсера, сценариста и актера.

В том, как будет выглядеть следующий Escalade, уже никакой тайны нет. Автомобиль, как писал портал «АвтоВзгляд», успел показать себя на шпионских снимках и официальных тизерах, засветив узкую оптику, фальшрадиаторную решетку знакомой формы, сменившую горизонтальные перекладины на ячеистую структуру.

Будущих владельцев Escalade в салоне ждет большой изогнутый монитор мультимедийной системы небывалых размеров — диагональю 38 дюймов, обещающий лучшее качество картинки, чем телевизор с разрешением 4K.

По слухам, Cadillac Escalade уже в стартовой комплектации получит пневмоподвеску, а в моторном отсеке поселится старый-добрый 6,2-литровый V8, работающий вместе с десятискоростным «автоматом», либо 650-сильная «турбовосьмерка». Ожидается, что в списке силовых агрегатов появятся также гибридные и электрические силовые установки. Более точные технические характеристики модели мы узнаем буквально через неделю.