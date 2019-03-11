Качественно, функционально, доступно: выбираем автомагнитолу по трем параметрам

Повальное увлечение автопроизводителей мультимедийными системами с большим сенсорным экраном началось совсем недавно: еще пять лет назад на месте желанной магнитолы красовалась невзрачная мешанина кнопок и «крутилок» с очень скромным по сегодняшним меркам арсеналом функций. То есть покупая даже хорошо оснащенный подержанный автомобиль, магнитолу, скорее всего, придется поменять. Причины будут примерно следующие: желание иметь в магнитоле удобный экран и простое подключение смартфона, выделенный USB-порт и возможность прослушивать музыку не только в разных форматах, но и в режиме интернет-радио и стрим. Главным же и самым веским доводом будет, несомненно, желание улучшить качество звучания автомобильной аудиосистемы.

Сложных функций и опций, которые используют только профессиональные музыканты, не требуется, но проигрыватель должен быть не только доступным по цене, но и «принадлежать перу» известного производителя. Бренды у нас ценятся, и в последующей продаже авто «музыка» известного бренда станет весомым аргументом.

Компания Pioneer, один из лидеров на рынке автомобильной электроники, решила все проблемы разом, представив новую линейку бюджетных мультимедийных систем. Новинки построены по самому простому и действенному методу: убрали все лишнее и редко используемое, максимально снизив итоговую цену. Мультимедийные системы G-серии представляют собой спектр 2DIN-магнитол, функционал которых позволяет подобрать «музыку» каждому, исходя из конкретных нужд покупателя. Стартовая модель Pioneer MVH-G110 представляет собой удобное и многофункциональное головное устройство, совместимое с гаджетами на операционной системе Android, с большим 6,2-дюймовым сенсорным экраном, созданным по технологии Clear Type Resistive. На фронтальной панели расположен USB-порт для удобной коммуникации смартфона и воспроизведения музыки с флеш-накопителя. Устройство наделено фирменными чертами магнитол Pioneer, такие как высокое качество материалов и сборки, широкий спектр настроек и семиполосный эквалайзер, а также портом для подключения камеры заднего вида.