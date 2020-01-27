Меряемся креслами: сравнительный тест-драйв семиместных Mitsubishi Outlander и Mazda CX-9

А что, почему бы и не сравнить? Подавай нашему брату машину повыше, где места побольше и привод на все четыре колеса. Ах, да: еще, чтобы она была надежной… А надежной, как мы знаем, значит — японской. Пусть и с российской пропиской.

Какие же козыри имеют друг против друга калужский Mitsubishi Outlander и дальневосточная Mazda CX-9?

Для российского рынка Mitsubishi Outlander — машина знаковая. Японский кроссовер уже не первый год остается востребованным у наших покупателей. А в минувшем году вывелась семиместная модификация, о чем мы уже писали. Что до Mazda CX-9, то она не новичок, но не так давно обновилась.

БОЛЬШЕ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Семиместная Mazda крупнее соотечественника — колесная база 2930 мм против 2670 мм у «Аутлендера». А еще и мощнее (231 л. с. против 167 л. с.) — плюс это или, наоборот, минус? Факт остается фактом: ее не чествуют так, как Mitsubishi. Впрочем, класс полноразмерных SUV, где играет CX-9, откровенно скуден. На ум приходит амбициозный Hyundai Santa Fe, зарвавшаяся Toyota Highlander, да занесенный в автомобильную «красную книгу» Honda Pilot.

Сможет ли кроссовер классом ниже составить конкуренцию более престижному SUV?