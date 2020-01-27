Меряемся креслами: сравнительный тест-драйв семиместных Mitsubishi Outlander и Mazda CX-9

А что, почему бы и не сравнить? Подавай нашему брату машину повыше, где места побольше и привод на все четыре колеса. Ах, да: еще, чтобы она была надежной… А надежной, как мы знаем, значит — японской. Пусть и с российской пропиской.
Какие же козыри имеют друг против друга калужский Mitsubishi Outlander и дальневосточная Mazda CX-9?
Для российского рынка Mitsubishi Outlander — машина знаковая. Японский кроссовер уже не первый год остается востребованным у наших покупателей. А в минувшем году вывелась семиместная модификация, о чем мы уже писали. Что до Mazda CX-9, то она не новичок, но не так давно обновилась.
БОЛЬШЕ И ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Семиместная Mazda крупнее соотечественника — колесная база 2930 мм против 2670 мм у «Аутлендера». А еще и мощнее (231 л. с. против 167 л. с.) — плюс это или, наоборот, минус? Факт остается фактом: ее не чествуют так, как Mitsubishi. Впрочем, класс полноразмерных SUV, где играет CX-9, откровенно скуден. На ум приходит амбициозный Hyundai Santa Fe, зарвавшаяся Toyota Highlander, да занесенный в автомобильную «красную книгу» Honda Pilot.
Сможет ли кроссовер классом ниже составить конкуренцию более престижному SUV?
А что внутри?
Если сравнивать салоны машин, то тут сюрпризов нет. Внутренний мир Mazda CX-9 богаче. Видно, что компания стремится в премиум-сегмент, и это вызывает уважение. Передняя панель отделана кожей, вокруг мягкий пластик. В общем, тактильные ощущения, по которым человек зачастую принимает решения о покупке, у дорогого «японца» на высоте. Кресла с электрорегулировками отделаны кожей с перфорацией. У «сидушек» цепкая боковая поддержка и хороший профиль спинки.
В «Аутлендере» заметно меньше гламура. Это и понятно. Он играет в более доступном классе. Однако по функционалу машина не хуже! Кресло такое же эргономичное, но боковая поддержка маловата. Это не минус, а, скорее, компромиссное решение. «Сидушка» со скромными валиками боковой поддержки может понравиться полным людям.
В общем, по простору салона мы не выделили кого-то одного. В обеих машинах нет ощущения, что сидишь в тесной консервной банке. Пространства над головой и в плечах более, чем достаточно.
Mazda CX-9 порадует пассажиров второго ряда собственным блоком климат-контроля и множеством карманов в спинках передних кресел. Разочаровал лишь крупный центральный тоннель. Человеку, который сидит в центре, ноги будет девать некуда.
А вот в «Аутлендере» тоннеля практически нет, и здесь более скромный кроссовер берет верх над дорогим соперником. У третьего седока в ногах больше места. Стоит добавить, что у дивана неплохой профиль, и это добавляет комфорта. Так что если отставить гламур более высокого класса, между задними диванами Outlander и CX-9 поставим знак равенства.
Единственное, чего недостает Mitsubishi, так это отдельного для задних пассажиров блока «климата». Вместо него тут воздуховоды.
Места для избранных
На «галерку», то есть на третий ряд, сажают детей, либо взрослых с хорошей «вестибюляркой». Тем не менее, большим семьям нужны именно такие машины. Потому уделим третьему ряду повышенное внимание.
В Mitsubishi сиденья третьего ряда раскладываются одним движением. Это удобно, но залезть не «галерку» через проем задней двери не так-то просто. Нужно быть в хорошей физической форме и обладать отличной гибкостью. Да и человек ростом под 190 см почувствует себя тут не слишком комфортно. Из-за формы кузова голова будет задевать обивку крыши, а колени упрутся в спинку кресла второго ряда. Да, ее можно подать вперед, но тогда у того, кто сидит спереди, места для ног будет совсем мало.
В Mazda CX-9 картина примерно такая же. Однако из-за того, что дверной проем больше, садиться на третий ряд удобнее. Не нужно изгибаться ужом. В остальном, ощущения те же.
Оставим гламур
В движении CX-9 метит в лидеры, и этому есть объяснение. Под капотом Mazda — табун из 231 скаковой лошади против 167 у Mitsubishi. Реакция на нажатие газа — мгновенная, старт с места — словно взлет ракеты, а расторопный «автомат» четко перебирает шесть передач. Outlander- более спокоен, а вариатор настоятельно рекомендует ехать плавнее, иначе салон заполняет монотонный гул мотора.
Если абстрагироваться от класса и уровня оснащения, то CX-9 перетягивает на себя симпатии именно драйверскими повадками. У «Мазды» точный, «не размазанный» в «нулевой» зоне руль, и плотно настроенная подвеска. При этом «ходовая» не такая зубодробительная, как в родственных хетчбеках и седанах. Она благородная. Крупный кроссовер четко держит прямую и не досаждает тряской на укатанной грунтовке.
Пересаживаясь из «Мазды» в Outlander, то и дело хочется положить руку на селектор вариатора… и тут же хватаешься ладонью за воздух. В Mitsubishi рычаг размещен ближе к водителю, и это будет не каждому по душе. Впрочем, привыкнуть не сложно. По поведению этот кроссовер более степенный. Рулевое управление вальяжное, а в скоростных поворотах «Митсу» кренится сильнее. Зато оправданно меньше расход «горючки».
Если говорить о подвеске, то она не такая «породистая» как у «Мазды», но исправно нивелирует шероховатости асфальта и глотает ямы средних размеров. Этим Outlander и привлекает покупателей.
Счетная палата
Mazda CX-9 определенно желает перетянуть одеяло на себя. Но ведь сейчас, когда доходы населения падают, многие выбирают не разумом, а кошельком. И тут ситуация складывается в пользу более доступных машин.
Mazda CX-9 с единственным 2,5-литровым мотором стартует от 2 840 000 рублей, а авто в топовом оснащении Executive обойдется в 3 412 000 рублей.
Базовый Mitsubishi Outlander потянет на 2 103 000 рублей. Это будет машина с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. За более толковую версию с 2,4-литровым «сердцем» в 167 сил и вариатором дилеры попросят минимум 2 399 000 рублей.
ЧТО В ИТОГЕ
Иными словами, по разнообразию силовых агрегатов и цене явно выигрывает «Митсу», а вот по драйверским повадкам и богатству оснащения — CX-9. Если не разбивать раньше времени свинью-копилку, а затянуть поясок в надежде собрать нужную сумму кровно заработанных, то более престижная «Мазда» станет отличным спутником вашей семьи. Но когда покупка автомобиля наносит ущерб семейному отдыху в «забугорье», жертвовать смысла нет: за свои деньги «Аутлендер» действительно хорош.