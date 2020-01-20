Сертифицирован трехрядный кроссовер Cadillac XT6 для России

Уже в первом квартале 2020-го в Россию прикатит трехрядный премиальный паркетник Cadillac XT6. Правда, об этом портал «АвтоВзгляд» сообщал еще в конце прошедшего года. Вместо 3,6-литрового V6, стоящего на вооружении «американца» на родине, россияне получат кроссовер с двухлитровой «четверкой» мощностью 200 л. с. Девятиступенчатый «автомат» в связке с мотором останется неизменным.
Собственно, такой же движок получила в нашей стране другая модель бренда — обновленный Cadillac XT5. Напомним, прием заказов на новинку стартовал в начале декабря, а «живые» машины приедут в шоу-румы буквально со дня на день.
Но вернемся к XT6. Согласно документу, полноприводный автомобиль получит два варианта компоновки салона — с шестью или семью креслами — на выбор. По умолчанию кроссовер укомплектуют фронтальными и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также потолочными айрбэгами.
Кроме того, в списке оснащения найдутся двухзонный климат-контроль, система мониторинга «мертвых» зон, активный круиз-контроль и датчики давления в шинах. В обязательном порядке автомобиль получит модуль автоматического вызова экстренных служб. Кстати, люк в крыше тоже входит в базовую комплектацию.
Кстати, обозреватели портала «АвтоВзгляд» одними из первых получили возможность познакомиться с Cadillac XT6 в российской версии. Так что о кроссовере с экономичной в плане затрат на топливо и налога «четверкой» под капотом во всех подробностях можно узнать здесь.