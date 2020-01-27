Почему Lamborghini в России покупают почти в 5 раз чаще, чем Ferrari

Фото: Lamborghini
Как показала статистика продаж за 2019 год, наши соотечественники купили в 4,5 раз больше автомобилей Lamborghini, нежели Ferrari. Аналитики рассказали, почему на российском рынке сложилась такая ситуация с двумя суперлюксовыми итальянскими брендами.

Так, за Lamborghini рублем проголосовали 142 россиянина, а за Ferrari — только 32. Причина кроется в том, что у первой марки в продуктовой линейке имеется кроссовер. Именно на него пришлось более 80% продаж. Если говорить точнее, то в руки покупателей ушло 116 Lamborghini Urus, как сообщает «Автостат».

И только оставшиеся 26 автомобилей — это спорткупе Aventador и Huracan. А Ferrari предлагает только суперкары.

Впрочем, ситуация должна измениться с появлением кроссовера в линейке Ferrari. Модель назовут Purosangue. По предварительным данным, автомобиль покажут в 2021 году на одном из моторшоу.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто вооружат гибридной силовой установкой на основе бензиновой «шестерки» или «восьмерки».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, автоспорт
27 января 2020
496