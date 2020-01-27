Почему Lamborghini в России покупают почти в 5 раз чаще, чем Ferrari

Так, за Lamborghini рублем проголосовали 142 россиянина, а за Ferrari — только 32. Причина кроется в том, что у первой марки в продуктовой линейке имеется кроссовер. Именно на него пришлось более 80% продаж. Если говорить точнее, то в руки покупателей ушло 116 Lamborghini Urus, как сообщает «Автостат».

И только оставшиеся 26 автомобилей — это спорткупе Aventador и Huracan. А Ferrari предлагает только суперкары.

Впрочем, ситуация должна измениться с появлением кроссовера в линейке Ferrari. Модель назовут Purosangue. По предварительным данным, автомобиль покажут в 2021 году на одном из моторшоу.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто вооружат гибридной силовой установкой на основе бензиновой «шестерки» или «восьмерки».